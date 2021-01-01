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  • Tuesday Was The Coldest Day Of This Season, People Got Relief From The Sunshine On The Third Day, The Melting Persisted

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शीतलहर से कांपा जबलपुर:इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा मंगलवार, तीसरे दिन निकली धूप से लोगों को मिली राहत, गलन बरकरार

जबलपुरएक घंटा पहले
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जबलपुर में इस तरह धुंध व कोहरा छाया रहा - Dainik Bhaskar
जबलपुर में इस तरह धुंध व कोहरा छाया रहा
  • जबलपुर में मंगलवार को न्यूनतम पारा 10 से नीचे आया
  • अधिकतम पारा भी सामान्य से छह डिग्री कम रहा

शीतलहर से शहर में लगातार तीसरे दिन लोगों की कंपकंपी छूट गई। इस सीजन का सबसे ठंड दिन मंगलवार गया। मंगलवार को दिन में अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री था, जो सामान्य से छह डिग्री कम है। धुंध और काेहरे के चलते दृश्यता 600 मीटर पर आ गया। हालांकि एक दिन पहले की तुलना में सुधार आया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी ठंड से दो-तीन दिन और राहत नहीं मिलने वाली है। बुधवार को सुबह दस बजे धूप निकलने से लोगों को हल्की राहत मिली। लेकिन घरों के अंदर गलन बरकरार है।

बुधवार सुबह इस तरह रहा मौसम, सुबह 10 बजे निकली धूप से मिली राहत
बुधवार सुबह इस तरह रहा मौसम, सुबह 10 बजे निकली धूप से मिली राहत

मंगलवार को दिन का तापमान सामान्य से छह डिग्री कम
मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को पूरे दिन चार किमी की रफ्तार से चल रही उत्तरी हवाओं ने गलन बढ़ा दिया था। इसी कारण पूरे दिन लोग ठंड से कांपते रहे। रात में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो एक दिन पहले की तुलना में एक डिग्री कम है। पिछले वर्ष आज की तारीख में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24.4 डिग्री सेल्सियस था। बुधवार को भी उत्तरी हवा दो किमी की रफ्तार से चल रही है। हालांकि धूप होने से दिन में लोगों को राहत रहेगी। सुबह 11.30 बजे का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस था। सुबह नमी 90 प्रतिशत दर्ज हुई। इसकी वजह से घर के अंदर लोगों को गलन का अहसास अधिक हुआ।

भोपाल स्थित रडार केंद्र द्वारा जारी सैटेलाइट इमेज
भोपाल स्थित रडार केंद्र द्वारा जारी सैटेलाइट इमेज

दक्षिणी असम के ऊपर चक्रवात है सक्रिय
अधारताल स्थिम मौसम विभाग केंद्र में वैज्ञानिक सहायक देवेंद्र तिवारी ने बताया कि वर्तमान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के गुजरने के बाद दक्षिणी असम के ऊपर एक चक्रवात सक्रिय है। इसके चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर विदर्भ-दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र तक एक ट्रफ लाइन समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर बनी हुई है। इसकी वजह से मौसम में ये बदलाव दिख रहा है। बुधवार को जबलपुर में 600 मीटर की दृश्यता रही। वहीं टीकमगढ़ (50 मीटर), नौगांव (200-500 मीटर), दमोह (200-500 मीटर), रीवा (500-1000 मीटर), उमरिया (1000 मीटर) रही।

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