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  • Unique Theft In The Bullion Of Jabalpur, Two Women And A Man Reached The Shop And Crossed 93 Thousand

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चोरी का शातिराना अंदाज:सराफा में दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंची दो महिलाएं और एक पुरुष, चेन कर दी पार

जबलपुर5 मिनट पहले
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सीसीटीवी फुटेज में कैद तीनों संदेही
  • दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ तीनों आरोपियों की करतूत

ग्राहक बनकर पहुंची दो महिलाएं और एक पुरुष ने सोने की 17 ग्राम वजनी चेन पार कर दी। घटना कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार की है। शनिवार दोपहर ढाई बजे हुई वारदात दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई। काउंटर पर चेन पसंद करने के दौरान एक महिला ने धीरे से 93 हजार कीमत की चेन अंदर कर ली। इसके बाद तीनों ऑटो से गंजीपुरा के रास्ते फरार हो गए। पुलिस चौराहे पर लगे कैमरे की मदद से ऑटो की तलाश में जुटी है।

दोपहर ढाई बजे की वारदात
कोतवाली सीएसपी दीपक मिश्रा ने बताया कि सराफा में शैलेष सोनी की तनिष्का जेम्स एंड ज्वेलर्स नाम से सोने-चांदी की दुकान है। दोपहर करीब ढाई बजे दो महिला और एक पुरुष दुकान पर पहुंचे। एक महिला व पुरुष पास में तो दूसरी महिला दो सीट की दूरी पर बैठी। तीनों ने काउंटर पर मौजूद कर्मी को चेन दिखाने के लिए बोला। कर्मी एक-एक कर चेन दिखाने लगा। इसी दौरान पुरुष के साथ मौजूद महिला ने 17 ग्राम वजनी चेन को पार कर दिया।

पुलिस कंट्रोल रूम में ऑटो की पहचान करने का प्रयास करती पुलिस।
पुलिस कंट्रोल रूम में ऑटो की पहचान करने का प्रयास करती पुलिस।

तीनों संदेही ऑटो से फरार
शैलेष सोनी के मुताबिक चेन पार करने के बाद तीनों आरोपी कुछ देर तक अलग-अलग चेन देखते रहे। फिर ये कहकर निकल गए कि पसंद नहीं आया। तीनों ऑटो से आए थे और तेजी से गंजीपुरा की ओर निकल गए। सराफा चौराहे पर 24 घंटे पुलिस रहती है। दिनदहाड़े हुई वारदात की जानकारी दुकानदार को तीनों के जाने के बाद हुआ। मिलान में एक चेन कम मिली, तब सीसीटीवी फुटेज देखा। उसमें तीनों की करतूत कैद दिख गई। इसके बाद दुकान संचालक ने पुलिस को खबर दी।

पुलिस ने सोशल ग्रुप्स में फुटेज किया शेयर
सीएसपी दीपक मिश्रा ने वारदात से संबंधी सीसीटीवी फुटेज विभिन्न सोशल ग्रुप में जारी कर पहचान करने में मदद मांगी है। पुलिस ने दुकान संचालक और उसके कर्मियों को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम भी गई। जहां ऑटो की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों महिलाएं व पुरुष पहनावे से अच्छे परिवार के लग रहे थे। तीनों की उम्र 40 से 45 के बीच होगी। टीआई अनिल गुप्ता ने बताया कि चोरी का प्रकरण दर्ज कर संदेहियों की तलाश की जा रही है।

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