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कहीं खुशी कहीं मायूसी:"धन' के साथ हुई बेमौसम "बारिश'

जबलपुर40 मिनट पहले
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  • बारिश होने से बिगड़ा माहौल, पाटन, सिलौंड़ी, कुंडम, पनागर सहित अन्य क्षेत्रों में बरसे बादल, प्रभावित हुआ कारोबार

धनतेरस पर दिन भर बाजार में रौनक रही। शाम होते होते मेघ भी मेहरबान हो गए। शाम को कई क्षेत्रों में बारिश हुई। इससे बाजार में भीड़ कम हुई, जिससे व्यापारियों में निराशा रही। हालांकि दिन भर बाजार में तेजी रही। सराफा, ऑटोमोबाइल सेक्टर सहित कपड़ा और बर्तन दुकानों में जमकर खरीदारी हुई। सुबह से बाजारों में भीड़ देखी गई।

सिहोरा : खरीदी पर दिखा कोरोना का असर
सिहोरा में धनतेरस पर भी कोरोना का असर दिखा। आठ माह बाद शूरू हुईं व्यपारिक गतिविधियों से व्यापारियों को काफी उम्मीद थी, लेकिन बाजार तो गुलजार हुआ पर खरीदार कम ही पहुंचे। शाम को बाजार में भीड़ देखी गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में दो पहिया व चौपहिया वाहनों की दिन भर बुकिंग होती रही। इसके अलावा कलकत्ता व लखनऊ से आईं श्रीगेण व माता पार्वती की प्रतिमाएं बाजार में आकर्षण का केन्द्र रहीं। धनतेरस पर लोगों ने ज्योतिष व वास्तु उपकरण भी खरीदे।

गांधीग्राम: बाजार में हुई धनवर्षा
धनतेरस पर साप्ताहिक बाजार में लोगों ने जमकर खरीदी की। बस स्टेंड से कमानिया गेट तक जमी दुकानों में सुबह से ही भीड़ रही। ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, बर्तन, इलेक्ट्रानिक्स आइटन जमकर बिके। वहीं सराफा बाजार में मायूसी रही। सोने के दाम अधिक होने के चलते कम ही ग्राहक पहुंचे।

सिलौंड़ी: गुल हो गई लाइट
सिलौंड़ी में दिन भर बाजार में रौनक रही। शाम सात बजे अचानक बारिश शुरू हुई। इससे लोग अपने-अपने घरों की तरफ लौटने लगे। इससे व्यापारियों के चेहरे मायूस हो गए। इस दौरान बिजली भी गुल हो गई। दिन भर दुकान सजाने के बाद शाम को हुई बारिश ने माहौल किरकिरा कर दिया। इलेक्ट्रानिक सामग्री बेचने वाले सतीश तिवारी ने बताया कि धानतेरस पर अच्छी खरीदी की उम्मीद थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने सबकुछ बिगाड़ दिया। वहीं खेतों में सूख रही धान की उपज भी गीली हो गई। इससे किसान भी निराश देखे गए।

पनागर: रिमझिम से पड़ा खरीदी पर असर
पनागर में दिन भर धनतेरस पर जमकर खरीदी हुई। सुबह से छाए बादलों के चलते कपड़ों से अधिक पन्नियों की खरीदी हुई। दरसल किसानों ने अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए पन्नी और तिरपाल खरीदे। शाम को रिमझिम बारिश शुरू हो गई। इससे बाजार का माहौल किरकिरा हो गया। दुकान संचालक ग्राहकों का इंतजार ही करते रह गए। हालांकि दिन भी सराफा, कपड़ा, बर्तन, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जमकर खरीदी हुई।

कुंडम: एक घंटे तक हुई झमाझम
धरतेरस को लेकर बाजार सुबह से ही सज गया था। दिन भर ऑटोमोबाइल सेक्टर, सराफा और बर्तन, पकड़े की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ रही। लोगों ने जमकर खरीदी भी की। शाम को अचानक से बारिश शुरू हो गई। करीब एक घंटे तक झमाझम बारिश होती रही। इस दौरान बाजार का पूरा माहौल बिगड़ गया। ग्राहक अपने घरों की ओर लौट गए। इससे व्यापारियों में निराशा छा गई। व्यापारियों को धनतेरस पर अच्छी बिक्री की उम्मीद थी, जो बारिश से धूमिल हो गई।

पाटन: दिन भर हुई जमकर खरीदी
पाटन में दिन भर बाजार में धनतेरस पर रौनक रही। इस दौरान जमकर खरीदी हुई। टूव्हीलर, सराफा, कपड़ा सहित बर्तन दुकानों में जमकर भीड़ रही। हालाकि शाम को अचानक से हुई, जिससे खुले में सजी दुकानों में पानी भर गया। इससे व्यापारियों को निराश देखा गया। वहीं किसान इस बारिश को मटर की फसल के लिए नुकसानदेह बता रहे रहे हैं। उनका कहना है कि मटर में फल्ली लग गई है। बारिश से फसल प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

शहपुरा: सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार, मास्क भी गायब
धनतेरस पर शहपुरा बाजार में जमकर भीड़ उमड़ी। दिन भर लोग खरीदी करते रहे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग गायब रही। लोग बिना मॉस्क के ही बाजारों में दिखे। कुछ दिनों से शहपुरा में कोविड मरीज भी मिल रहे हैं, इसके बाद भी धनतेरस पर लापरवाही जारी रही।

बरेला: बिना मॉस्क वालों के काटे चालान
बरेला में धनतेरस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान मॉस्क न लगाने वाले दुकान संचालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। ग्राहकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए। नायब तहसीलदार सुरेश सोनी, सीएमओ प्रियंका झारिया, पटवारी नरेश दुबे की टीम ने निरीक्षण के दौरान 16 लोगों के चालान काटे। पटाखा दुकान संचालकों को आवश्यक उपकरण रखने के निर्देश दिए।

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