पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वाहन चोर गिरफ्तार:5 से 10 हजार में देते थे चोरी की बाइक

जबलपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • 4 लाख रुपये कीमती 7 बाइक जब्त

अधारताल थाना पुलिस ने गुरुवार को दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की हुईं 4 लाख रुपये कीमती 7 बाइक जब्त की हैं। पुलिस ने बताया कि बुधवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर करोंदा बाइपास में दबिश दी गई, जहाँ दो लड़के एक बाइक बहुत ही कम कीमत में बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे।

आरोपी वाहन चोर पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी सुहागी निवासी आदित्य झा, 32 वर्षीय तथा पटेल नगर महाराजपुर निवासी अमर कोरी, 20 वर्षीय से उनके पास मिली बाइक क्रमांक एमपी 20 एमडी 7147 के सम्बंध में पूछताछ की गई तो, दोनों ने मदन महल, अग्रवाल काॅलोनी से चोरी करना स्वीकार किया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने 4 अन्य बाइक अधारताल क्षेत्र से, 1 बाइक संजीवनी नगर तथा 1 बाइक रांझी क्षेत्र से चोरी करना स्वीकारा। दोनों ने अपने-अपने घरों में चोरी की बाइक छिपाकर रखी हुईं थीं। बाइक जब्त कर वाहन मालिकों को सूचित किया गया है। आरोपियों से चोरी की अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।

दुकान की टीन काटकर नकदी व मोबाइल ले गए चोर

अधारताल थानांतर्गत चोरों ने दुकान की टीन काटकर नकदी व मोबाइल चोरी कर लिए। अधारताल निवासी विकास नानकानी 34 वर्षीय ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि उसकी महाराजपुर कांजी हाउस के सामने मोबाइल एवं गार्मेन्ट्स की दुकान है। बुधवार की रात 10:30 बजे वह दुकान बंद करके घर चला गया था। गुरुवार की सुबह दुकान खोली तो ऊपर का टीन कटा हुआ मिला। जाँच करने पर मोबाइल एवं काउण्टर का ड्रॉज खुला हुआ था। ड्रॉज में रखे 30 हजार रुपये भी गायब थे। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।पी-2

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें