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वायरल:हाईवे पर ट्रक ड्राइवर से आरटीओ टीम बनकर वसूली का वीडियो वायरल

जबलपुर39 मिनट पहले
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आरटीओ की टीम बनकर हाईवे पर वाहनों से वसूली करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कटंगी बायपास रोड के आसपास का बताया जा रहा है।

वीडियों में टाटा सूमो वाहन क्रमांक एमपी 09 एस 3150 से हवलदार सहित पहुंचे आरटीओ टीम की ट्रक ड्राइवर से पैसे ऐंठने को लेकर जमकर वाद-विवाद होते दिख रहा रहा है। ट्रक ड्राइवर द्वारा तथाकथित आरटीओ टीम पर एक हजार की पर्ची काटने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही ट्रक ड्राइवर तथाकथित आरटीओ टीम से बार-बार अपने वरिष्ठ अधिकारी से फोन पर बात करने को कहता नजर आ रहा है। इसके बावजूद टीम द्वारा अपने अधिकारियों से कोई बात नहीं करवाई जा रही है। इस संबंध में जब आरटीओ संतोष पॉल से बात की गई तो उनका कहना था वायरल वीडियो में परिवहन विभाग का कोई स्टाफ नहीं है। अनजान लोग आरटीओ की टीम बनकर वाहनों से वसूली कर रहे हैं।
वीडियो वायरल होने की कोई जानकारी नहीं है और न ही अभी तक कोई शिकायत मिली है।
- रीना पांडे, टीआई माढ़ोताल थाना

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