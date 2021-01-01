पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वेदर अपडेट:मौसम ने ली करवट शीतलहर का असर कम

जबलपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से सर्दी में अचानक कमी आई है। बीते दो दिनों से अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा है, तो न्यूनतम तापमान में हल्का इजाफा होता जा रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा। आगे यदि शीतलहर अपना असर दिखाती भी है तो पारा पहले जितना नीचे गया है उतना संभव नहीं है कि नीचे जाए। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser