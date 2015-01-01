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  • Wildlife Crime Control Bureau Of Jabalpur Caught Hunting For Tigers, Hunting Organists By Electrocuting Bandhavgarh Tiger Reserve

क्रूरता:बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में करंट लगाकर किया बाघ का शिकार, अंग बेचने पहुंचे शिकारियों को जबलपुर की डब्लूसीसीबी ने दबोचा

जबलपुर20 मिनट पहले
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गिरफ्त में आए तीनों शिकारी और गिरफ्तार करने वाले टीम
  • शहडोल जिले के सरसी गांव में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के साथ संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए शिकारी
  • तीन माह पहले शिकार के बाद जमीन में दबा दिया था, तीन तस्करों से बाघ के अंग जब्त

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तीन महीने पहले करंट लगाकर बाघ का शिकार करने वाले तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जबलपुर की वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के साथ संयुक्त कार्रवाई में तीनों को शहडोल जिले के सरसी गांव से दबोचा। तीनों बाघ के अंग बेचने गांव के मंदिर पहुंचे थे। आरोपियों से बाघ का पूरा शरीर, सड़ी खाल, सामने के चार दांत, 10 नाखून, मूंछ के बाल जब्त किए गए। शहडोल जिले के गोहपारू रेंज में वन्य जीव निरोधक प्रोटेक्शन 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया।

तीन महीने पहले करंट लगाकर बाघ का शिकार किया
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्लूसीसीबी) के अभिजीत रॉय चौधरी और डीएफओ उमरिया के निर्देश पर संयुक्त टीम ने ये पूरी कार्रवाई की। टीम को सूचना मिली थी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तीन महीने पहले करंट लगाकर बाघ का शिकार किया गया है। तस्करों ने अंगों के लिए बाघ का शिकार किया था। अब वे इसे बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। इस सूचना पर टीम शहडोल पहुंची। वहां ग्राहक बनकर आरोपियों से बात की।

शिकारियों से जब्त बाघ के अंग
शिकारियों से जब्त बाघ के अंग

सरसी गांव के बाहर मंदिर पर बुलाया था सौदा करने
इसके बाद तस्करों ने सरसी गांव के बाहर मंदिर के पास सौदा तय करने के लिए बुलाया। टीम रणनीति के तहत पहले ही पहुंच गई। बोरी में बाघ के अंग लेकर पहुंचे तीनों तस्करों को टीम ने दबोच लिया। गिरफ्त में आए तस्करों में दो सरसी गांव निवासी विनोद व रघुवीर चौधरी और तीसरा चोरमरा गांव निवासी संतोष चौधरी हैं। पूछताछ में पता चला कि संतोष का एक भाई पूर्व में भालू के शिकार में पकड़ा जा चुका है।
आरोपियों को घटनास्थल ले गई टीम
इनके अन्य अपराध के बारे में भी पता किया जा रहा है। तीनों ने बताया कि तीन माह पूर्व करंट लगाकर बाघ का शिकार किए थे। इसके बाद बाघ के शव को जमीन में दबा दिया था। टीम आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर गई। जहां तीनों ने बाघ को जमीन में दबा दिया था। वहां से भी अवशेष जब्त किए गए।

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