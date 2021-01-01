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लापरवाही का मामला:स्थल पर नहीं थे सुरक्षा के इंतजाम करंट लगने से हुई मजदूर की मौत

जबलपुर2 घंटे पहले
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  • जाँच के बाद ठेकेदार व सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज

रांझी थाना क्षेत्र स्थित बिलपुरा में निर्माणाधीन मकान में कार्य के दौरान एक मजूदर को करंट का झटका लगा था और उसकी मौत हो गई थी। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण की जाँच की जिसमें पाया गया कि सुरक्षा के इंतजाम किए बिना ही ठेकेदार व सुपरवाइजर द्वारा कार्य कराया जा रहा था।

जाँच में लापरवाही उजागर होने पर ठेकेदार व सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार बिलपुरा में गिरीश चंद माैर्य द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान विगत 6 दिसम्बर को काम कर रहे मजदूर मुकेश विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी कंचनपुर को करंट का झटका लगा था और वह बेहोश होकर गिर पड़ा था। करंट लगने के बाद मजदूर को तत्काल इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया था जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

सूचना पर मर्ग कायम कर प्रकरण की जाँच की जाने पर पाया गया कि मकान मालिक गिरीश चंद ने अर्जुन वर्मा को कार्य का ठेका दिया था और सुपरवाइजर अजय शर्मा द्वारा कार्य कराया जा रहा था। मशीन चलाने के दौरान मजदूर मुकेश उर्फ इंद्र कुमार विश्वकर्मा को करंट लगा और मौत हो गयी। जाँच में लापरवाही उजागर होने पर ठेकेदार अर्जुन वर्मा एवं काम कराने वाले अजय शर्मा के विरुद्ध धारा 287, 304 ए, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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