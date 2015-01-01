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आयुर्वेद उपचार की जानकारी चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों को दी गई:धनवंतरि प्राकट्योत्सव पर पूजन

जबलपुरएक घंटा पहले
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भगवान धनवंतरि प्राकट्योत्सव पर विश्व आयुर्वेद परिषद महाकौशल प्रांत एवं जबलपुर इकाई द्वारा वेबिनार के माध्यम से भगवान धनवंतरि का पूजन-अर्चन कर चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान में आयुर्वेद उपचार की जानकारी चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों को दी गई, साथ ही कोविड-19 के उपचार से संबंधित जानकारी भी दी गई। छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। कार्यक्रम में परिषद के डॉ. मुकेश पांडे, डॉ. अंकित पांडे, डॉ. सुशील तिवारी शामिल हुए। डॉ. आरके गुप्ता, डॉ. पंकज मिश्रा, डॉ. कमलेश गुप्ता, डॉ. विवेक सिंह ठाकुर का सम्मान किया गया।पी-2

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