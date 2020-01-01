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  • Young Man Raped In Jabalpur For Two Years After Pretending To Marry, The Woman Threatened To Eat Poison On Dial 100

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युवती से रेप:जबलपुर में शादी का झांसा देकर युवक दो साल से कर रहा था रेप, युवती ने डायल-100 पर जहर खाने की दी धमकी, तब पहुंची पुलिस

जबलपुरएक घंटा पहले
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प्रतीकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक फोटो
  • बरगी क्षेत्र की घटना, उधर पनागर, रांझी में दो युवतियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया

जिले के बरगी क्षेत्र में एक युवती को रेप की FIR दर्ज कराने के लिए डायल-100 पर सुसाइड की धमकी देना पड़ा। तब पुलिस सक्रिय हुई। युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं रांझी और पनागर में दो युवतियों के साथ राह चलते छेड़छाड़ करने का भी मामला सामने आया है।
दो सालों से कर था शारीरिक शोषण
जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय पीड़िता बीए तक की पढ़ाई कर चुकी है। उसका बहोरीपार गांव निवासी राहुल नाट से प्रेम संबंध चल रहा था। राहुल ने कम्प्यूटर की पढ़ाई कर घर में किराना दुकान खोली है। युवती के मुताबिक आरोपी उससे शादी का झांसा देकर दो वर्षों से लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था। दोनों के परिवार वाले उनकी शादी को तैयार हो गए थे। अब अचानक राहुल ने शादी से मना कर दिया।
युवती ने मंगलवार को जहर खाने की धमकी दी और इसके बारे में खुद ही डायल-100 पर सूचना दी। तब बरगी पुलिस सक्रिय हुई। आनन-फानन में मौके पर महिला एसआई को भेजा गया। वहां युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने रेप का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
सरेराह युवती को छेड़ा, गिरफ्तार
उधर, पनागर क्षेत्र में कार्ड बनवाने घर से निकली 18 वर्षीय युवती के साथ बाइक सवार तीन युवकों ने सरेराह छेड़छाड़ की। एक युवक ने उसका हाथ चलती बाइक से पकड़ कर खींच लिया। TI पनागर के मुताबिक मामले में पड़रिया आवास निवासी दीपक यादव के खिलाफ छेड़छाड़ और उसके दो साथियों आकाश वंशकार और प्रदीप बर्मन पर एससी-एसटी का प्रकरण दर्ज करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।
युवती को राह चलते छेड़ता था
वहीं रांझी क्षेत्र में गोकलपुर निवासी मिंटू रैकवार के खिलाफ 19 वर्षीय युवती ने छेड़छाड़ और पीछा करने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक युवती ने शिकायत में बताया कि वह ब्यूटी पार्लर का काम करती है। घर से आते-जाते आरोपी उसका पीछा कर परेशान करता है। मंगलवार को उसने रास्ते में आपत्तिजनक बातें कहीं। पुलिस ने धारा 294, 354, 506 भादवि का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।

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