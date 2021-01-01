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आरोपी गिरफ्तार:घर पर पलंगपेटी के अंदर छिपा था आरोपी, शंका न हो इसलिए पलंग के ऊपर सुला दिए थे बच्चे

बड़वाह3 घंटे पहले
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  • स्प्रिट की तस्करी करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

चार पहिया वाहन में स्प्रिट (ओवर प्रूफ) की तस्करी करने वाले फरार आरोपी अफजल उर्फ बारीक पिता इस्माइल को बड़वाह पुलिस ने उसी के घर से गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम दबिश के लिए आरोपी के घर पहुंची तो आरोपी पलंगपेटी के अंदर छिपकर ऊपर छोटे बच्चों को सुला लिया था।

पहले पुलिस को तलाशी में कुछ हाथ नहीं लगा लेकिन जब सख्ती से तलाशी की तो आरोपी पलंगपेटी में छिपा मिला। उसे गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। यह स्प्रिट का अवैध शराब का निर्माण करने में उपयोग होता है। ऐसी ही जहरीली शराब पीने से पिछले दिनों उज्जैन में कुछ लोगों की मौत हो गई थी।

टीआई संजय द्विवेदी ने बताया फरार अफजल उर्फ बारीक पिता इस्माइल निवासी आदर्श नगर बड़वाह की पुलिस टीम द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी के घर पर दबिश देकर तलाश की गई। इसमें आरोपी ने अपने आप को गिरफ्तारी से बचने के लिए पलंगपेटी के अंदर छिपाकर ऊपर छोटे बच्चों को सुला दिया था लेकिन सख्ती से घर की तलाशी लेकर अफजल को गिरफ्तार कर लिया गया।

यह था मामला

20 अक्टूबर 2020 को आरोपी वाहन में प्लास्टिक की 10 कैनों में स्प्रिट रखकर परिवहन कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नावघाट खेड़ी खंडवा नाके पर घेराबंदी करके वाहन को पकड़ा था। पुलिस को देख वाहन में सवार अफजल उर्फ बारीक पिता इस्माइल फरार हो गया। ड्राइवर आरोपी युसूफ पिता इकबाल खान निवासी सैयद गली बड़वाह को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ की गई। तूफान में बैठे एक आरोपी सहित रैकी करने वाले दो आरोपी फरार हो गए थे। पिछले दिनों आरोपी सूरज व सद्दाम निवासी बड़वाह को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा चुका है।

स्प्रिट का परिवहन करते 2019 में किया था प्रकरण दर्ज, तब से था फरार

थाना प्रभारी संजय द्विवेदी ने बताया अफजल उर्फ बारीक अपने साथियों के साथ वर्ष 2019 में मिनी ट्रक व स्वयं की कार (एमपी 09 सीक्यू 2227) से स्प्रिट का परिवहन कर ले जाते समय आबकारी विभाग वृत गंधवानी जिला धार ने वाहन में रखी 6 हजार बल्क लीटर व कार में रखी 105 बल्क लीटर स्प्रिट सहित साथी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन उस समय से सरगना अफजल उर्फ बारीक आबकारी टीम को चकमा देकर भागने में सफल हो गया था। तभी से आरोपी फरार चल रहा था।

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