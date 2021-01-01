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मांग:नोटिस के बाद व्यापारियों ने विधायक से मांग की, लोग बोले- 26 फीट दूरी तक ही हटाएं अतिक्रमण

बमनाला3 घंटे पहले
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26 फीट तक ही अतिक्रमण हटाने की मांग की। - Dainik Bhaskar
26 फीट तक ही अतिक्रमण हटाने की मांग की।

खंडवा-खरगोन मार्ग किनारे अतिक्रमण करने वालों को पंचायत ने नोटिस थमाए थे। स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी के बाद लोग दुकानों के बाहर लगे टीनशेड निकालने लगे है। मंगलवार को पंचायत ने शुक्रवार से अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू होने को लेकर मुनादी करवाई। बुधवार को श्रीराम मंदिर के आसपास व मंडी रोड पर अतिक्रमण करने वाले 15 लोगों को नोटिस भी दिए। पूरे गांव में अतिक्रमण मुहिम को लेकर चर्चाएं जारी है।

लोगों का कहना है 52 फीट के स्थान पर 26 फीट तक ही अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। इस बीच यहां पहुंची विधायक झूमा सोलंकी से लोगों ने चर्चा की। लोगों ने कहा मुहिम से उनकी रोजी-रोटी छीन जाएगी। उन्हें अन्य स्थान की शासकीय भूमि पर विस्थापित किया जाए। माधव पटेल, दुलीचंद परमार आदि ने सड़क से 26 फीट दूरी तक ही अतिक्रमण हटाने की मांग की। विधायक प्रतिनिधि मुकेस परमार ने कहा अतिक्रमण हटाओ मुहिम को विधायक गांव के प्रतिनिधिमंडल के साथ जल्द कलेक्टर से मिलेगी।

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