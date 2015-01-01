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नए मोटर कानून:शराब पीकर बाइक चलाने वाले पर 10 हजार रु. जुर्माना

बड़वानी3 घंटे पहले
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नए मोटर कानून के तहत न्यायाधीश अंजड़ अमूल मंडलोई ने शराब पीकर बाइक चलाने वाले आरोपी सचिन पिता जगन्नाथ चौधरी निवासी जैन मोहल्ला ठीकरी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना व कोर्ट उठने तक की सजा दी है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ अकरम मंसूरी ने पैरवी की। आमजन को सुरक्षित रखने, यातायात को व्यवस्थित बनाने के मद्देनजर देश मे अब नया मोटरयान संशोधन कानून लागू हो गया है। सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है। न्यायाधीश ने आरोपी पर 10 हजार रु. का जुर्माना लगाया है। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया ठीकरी थाने के जोगेंद्र पाटीदार व कोटवाल, जाधव ठीकरी चौपाटी पर आने-जाने वाले वाहनों की जांच कर रहे थे। आरोपी सचिन शराब पीकर बाइक को लहराता पहुंचा।

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