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परीक्षा की गोपनीयता पर उठ रहे सवाल:11वीं गणित और आज होने वाला 12वीं बायोलॉजी का पेपर भी अब वायरल

बड़वानी2 घंटे पहले
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 11वीं व 12वीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पेपर। वहीं जिम्मेदार अधिकारी मामले को लेकर जांच कराने के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने का जवाब दे रहे हैं। - Dainik Bhaskar
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 11वीं व 12वीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पेपर। वहीं जिम्मेदार अधिकारी मामले को लेकर जांच कराने के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने का जवाब दे रहे हैं।
  • सोशल मीडिया पर रात में पेपर व सुबह उत्तर भी हो रहे अपलोड, डीईओ बोले- जांच कराएंगे

जिले में अर्द्ध वार्षिक परीक्षा के पेपर वायरल होने का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार रात को 11वीं कक्षा के गणित विषय और 12वीं का बायोलॉजी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुधवार को 11वीं का गणित का पेपर था, जबकि 12वीं बायाेलॉजी का पेपर गुरुवार को होना है।

हमारी टीम द्वारा 11वीं गणित के पेपर से वायरल हुए पेपर का मिलान किया गया, जो समान निकला। सोशल मीडिया में पेपर वायरल होने से परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अफसर मामले की जांच कराने का जवाब दे रहे हैं। अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पेपर वायरल होने का मामला भास्कर ने 3 फरवरी को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद डीईओ ने बीईओ राजपुर को जांच की जिम्मेदारी दी है।

बताया जा रहा है कि रात 8 से 11 बजे के बीच सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र अपलोड किए जा रहे हैं। जबकि अगले दिन सुबह प्रश्न पत्रों को उत्तर सहित अपलोड किया जा रहा है। इसके चलते परीक्षा की गोपनीयता खत्म हो रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी जांच कराने के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने का जवाब दे रहे हैं।

फोटोकॉपी के दौरान वायरल होने की आशंका ज्यादा
अपस्कूलों में पेपर प्रिंट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके चलते प्राचार्यों द्वारा फोटोकॉपी करवाकर परीक्षा आयोजित की जाती है। ऐसे में अफसरों को फोटोकॉपी के दौरान पेपर वायरल होने की आशंका ज्यादा है।

कैसे वायरल हो रहा है, यह कहना अभी संभव नहीं

सीधी बात; अर्जुनसिंह सोलंकी जिला शिक्षा अधिकारी

Q. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा के संचालन की क्या व्यवस्था है। स्कूलों तक कैसे पेपर पहुंचता है?
अर्द्ध वार्षिक परीक्षा पूरे प्रदेश में एक साथ हो रही है। विमर्श पोर्टल के माध्यम से उत्कृष्ट स्कूल की लॉगइन में पेपर आता है। वहां से एक-एक पेपर पैक कर प्राचार्यों को दिया जाता है। प्राचार्य या परीक्षा प्रभारी स्कूल या बाहर फोटो कॉपी करवाते हैं।

Q. पेपर कैसे वायरल हो रहे हैं?
प्राचार्यों द्वारा स्कूल या बाहर फोटोकॉपी करवाकर परीक्षा कराई जा रही है। ऐसे में पेपर कहां से कैसे वायरल हो रहा है। यह कहना अभी संभव नहीं है। दूसरे जिले से भी वायरल हो सकता है।

Q. स्कूलों में पेपर प्रिंट करवाने की व्यवस्था क्यों नहीं है?
सभी स्कूलों में प्रिंटर नहीं है। प्राचार्य या परीक्षा प्रभारी परीक्षा फंड से प्रिंटर ले सकते हैं।

Q. पेपर वायरल होना जारी है। परीक्षा की गोपनीयता कायम रखने के लिए क्या कार्रवाई की गई?
जिले के सभी बीईओ को फोन कर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लेने व निगरानी के निर्देश दिए हैं। पेपर वायरल होने को लेकर जांच करवा रहे हैं। किसी भी संस्था के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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