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खाद्य पदार्थों में मिलावट:होटल व दुकानों में उपयोग किए जा रहे 23 घरेलू गैस सिलेंडर, अफसरों ने किए जब्त

बड़वानी2 घंटे पहले
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  • खाद्य पदार्थों में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत एसडीएम ने 7 दुकानों से लिए खाद्य सामग्री के सैंपल

कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा के निर्देश पर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत अफसरों ने गुरुवार को कार्रवाई की है। एसडीएम घनश्याम धनगर ने 7 प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग होने पर 23 सिलेंडर जब्त किए। साथ ही 5 दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। एसडीएम कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार गुरुवार को अफसरों ने शहर में कार्रवाई की। इसके तहत शिवशंकर एवं कल्याण रेस्टारेंट से 5-5 गैस सिलेंडर, मामाजी का ढाबा से 7 सिलेंडर, जगत तृप्ति रेस्टारेंट व शीतल स्वीट्स से 2-2 सिलेंडर, बुरहानपुर मावा जलेबी होटल व त्रिवेणी होटल से 1-1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस बनाए हैं। इसी तरह दर्शन डेयरी बंधान से मावा व मीठा मावा, वाघे स्वीट्स झंडा चौक से पिस्ता बर्फी, न्यू गोकुल स्वीट्स से मावा पेड़ा, कान्हा एव्हरफ्रेश अंजड़ नाका से नमकीन, श्री न्यू कृष्णा दूध डेयरी अंजड़ नाका से मावा का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है।

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