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कोरोना:3 और व्यक्तियों की रिपोर्ट आई पाॅजिटिव

बड़वानी4 घंटे पहले
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जिले में शुक्रवार की देर शाम को 3 और व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव प्राप्त हुई है। जिले में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 2152 हो गई है। इनमें 2098 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके है। अभी 33 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 21 लोग अब तक कोरोना से दम तोड़ चुके है। सीएमएचओ ने बताया शुक्रवार की देर शाम को जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इनमें सभी सेंधवा निवासी है। वहीं शनिवार को तीन कोरोना पॉजिटिव की अस्पताल से छुट्‌टी भी की गई और 233 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

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