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कोरोना अपडेट:11 दिन में मिले 54 संक्रमित, सक्रिय केस अब 33

बड़वानी2 घंटे पहले
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  • पिछले माह मिले थे 300 से ज्यादा संक्रमित, जिले में 2174 में से 2120 मरीज इलाज के बाद लौटे घर

कोरोना वायरस का असर अब कुछ हद तक नियंत्रित हुआ है। लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। अब भी सतर्क रहना जरूरी है। हालांकि जिले में 11 दिन में कोरोना के 54 मरीज मिले हैं, जो पिछले महीनों की तुलना में यह संख्या कम है। जबकि अक्टूबर माह में 300 से ज्यादा मरीज मिले थे। वहीं बुधवार रात को 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 2174 हो गई है। इसमें 2120 संक्रमित इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। जिले में अब सक्रिय केस 33 है। संक्रमितों का इलाज बड़वानी, सेंधवा व इंदौर के अस्पताल में जारी है। वहीं अब तक इलाज के दौरान 21 लोगों की मौत हुई है। सीएमएचओ ने बताया बुधवार रात को काट्याखेड़ी की 1, राजपुर 1, खेतिया 2, भातकी 1, पलसूद 1, भड़गोन के 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिले में कोरोना का पहला मरीज मार्च महीने में मिला था। मार्च महीने में 3 केस थे। इसके बाद लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती गई, जो अब 2174 पर पहुंच गई है। वहीं नवंबर महीने के 11 दिनों में 54 केस सामने आए हैं। त्योहारों पर बाजार में भीड़ बढ़ गई है। इसके चलते लोगों को और व्यापारियों को एहतियात बरतना जरूरी है, ताकि संक्रमण फिर से न बढ़े। लेकिन त्योहारों के मद्देनजर बाजार में भीड़ बढ़ने से सोशल डिस्टेंस गायब हो रही है। वहीं लोग भी अब लापरवाह हो गए हैं। कई लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। जिम्मेदार अफसरों द्वारा मास्क न लगाने पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है।

राहत... 8 संक्रमितों को किया डिस्चार्ज
राहत की बात है कि जिले में रिकवरी रेट बेहतर है। गुरुवार को 8 संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड से छुट्‌टी दी गई। 2174 में से 2120 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। अब 33 कोरोना पॉजिटिव का इलाज जारी है।

40248 में से 36799 रिपोर्ट निगेटिव
जिले के 244 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अभी तक जिले से 40248 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इसमें से 36779 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव और 2174 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं अब 1142 लोगों की रिपोर्ट अाना बाकी है।

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