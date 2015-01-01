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कोरोना वायरस:4 दिन में 59 लोग हुए संक्रमित, 15 मामले 24 घंटे में, 70% लोग नहीं लगा रहे मास्क

बड़वानी3 घंटे पहले
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  • 2256 पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, मास्क और सोशल डिस्टेंस भी नहीं दिख रही

शहर सहित जिले में कोरोना संक्रमण फिर से फैलने लगा है। 4 दिन में 59 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुवार रात को 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 2256 पर पहुंच गई है। वहीं शुक्रवार को भोपाल में मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना वायरस पर नियंत्रण और लॉकडाउन को लेकर बैठक का असर शहर में भी देखा गया। शुक्रवार को दिनभर बाजार में चर्चा का दौर जारी रहा। लोग एक-दूसरे से रात 8बजे दुकानें बंद होने, सप्ताह में एक दिन बाजार बंद रखने और जनता कर्फ्यू को लेकर चर्चा करते नजर आए। हालांकि इसको कलेक्टर ने महज अफवाह बताया है। सोशल मीडिया में अहमदाबाद में 57 घंटे के जनता कर्फ्यू के अलावा जबलपुर में भी जनता कर्फ्यू लगाने की खबरें वायरल हुई। वहीं शहर में भी दुकानों पर लोग व्यापारियों से इसको लेकर चर्चा करते रहे। इन सबके बीच शुक्रवार को बाजार सामान्य रहा। खरीदारी को लेकर दुकानों पर भीड़ नहीं रही।

आमजन से अपील- किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें
कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। शासन से जारी गाइडलाइन व प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। घर से मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। कलेक्टर ने बताया किसी भी तरह के नए प्रतिबंधों को लेकर शासन स्तर से अभी कोई आदेश नहीं आए हैं। अफवाह पर ध्यान न दें।

4 संक्रमितों को स्वस्थ होने पर किया डिस्चार्ज
4 संक्रमितों को शुक्रवार को इलाज के बाद आइसोलेेशन वार्ड से छुट्टी मिल गई। 239 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार जिले से 42330 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इसमें से अभी तक 38415 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव व 2256 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 1536 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है।

यह राहत : दोबारा कोई केस सामने नहीं आया
राहत की बात है कि इलाज के बाद घर लौटे मरीजों में से किसी को दोबारा कोरोना नहीं हुआ है। अभी तक 2256 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसमें कोई भी मरीज दोबारा पॉजिटिव नहीं आया है। सीएमएचओ ने बताया जिले में किसी बीएमओ ने संक्रमित के दोबारा कोरोना होने की जानकारी नहीं दी है।

बाजार में बढ़ी लापरवाही
जिले में 2256 पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा
त्योहार के बाद 4 दिनों में 59 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबकि 1 से 14 नवंबर तक 77 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। गुरुवार रात को 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 2256 पर पहुंच गया है। इसमें से 2157 लोग इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। अब 78 कोरोना पॉजिटिव का इलाज बड़वानी व इंदौर के अस्पताल में जारी है। सीएमएचओ डाॅ. अनीता सिंगारे ने बताया गुरूवार रात को अंजड़ के 1, सेंधवा 2, बड़वानी 5, राजपुर 6, खेतिया के 1 व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उन्होंने बताया कांटैक्ट हिस्ट्री पता कर रहे हैं। जबकि कुछ केस में महाराष्ट्र से रिश्तेदारों के आने के बाद स्थानीय लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। वहीं अब भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। 70 फीसदी लोग बिना मास्क लगाए बाजार में खरीदारी करने आ रहे हैं। बाजार में सोशल डिस्टेंस भी गायब हो गई है। इसके चलते कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है।

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