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किराया बढ़ाने की मांग:85.86 रु. लीटर हुआ डीजल, 1 सप्ताह में थम सकते हैं बसों के पहिये

बड़वानी2 घंटे पहले
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  • बस संचालकों ने की 50% किराया बढ़ाने की मांग, आय घटने से 50 फीसदी कम चल रही बसें

पेट्रोल व डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। बुधवार को डीजल के दाम 85.86 रुपए लीटर पर पहुंच गए। पेट्रोल 95.68 और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 98.57 रुपए लीटर हो गया। वहीं डीजल के बढ़ते दामों के चलते बस संचालकों ने फिर से हड़ताल पर जाने की जानकारी दी है।

बस संचालक 50 फीसदी किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एक सप्ताह में फिर से बसों के पहिये थमने के आसार है। प्रायवेट बस ऑनर्स कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश बर्मन ने बताया प्रदेश स्तर पर मंत्रियों से संगठन पदाधिकारियों की चर्चा का दौर जारी है। लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। यहीं हाल रहे, तो फिर से हड़ताल करना पड़ सकती है। एक सप्ताह में कोई निराकरण नहीं हुआ तो प्रदेश में फिर से बसों की हड़ताल शुरू होने के आसार है। मार्च 2020 में डीजल के दाम 62 से 63 रुपए लीटर थे।

लॉकडाउन के बाद सितंबर माह से बसों का संचालन शुरू हुआ, तक 70 से 72 रुपए लीटर डीजल के दाम हो गए थे। अब 85.86 रुपए दाम है। दाम बढ़ने से डीजल का खर्च भी नहीं निकल रहा है। घाटे में बसों का संचालन करना पड़ रहा है। बड़वानी से खरगोन के दो फेरे लगाने पर 100 लीटर डीजल लगता है। डीजल व ड्रायवर, कंडक्टर पर रोजाना 10 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं। जबकि आय 6 से 7 हजार रुपए हो रही है। वहीं बीमा, फिटनेस व टैक्स के लिए अलग से राशि देना पड़ रही है।

बस संचालक बोले- घाटा कब तक सहेंगे
लॉकडाउन से पहले जिले में विभिन्न रूट पर 300 बसों का संचालन होता था। लेकिन डीजल के दाम बढ़ने से 50 फीसदी बसें कम चल रही है। घाटा उठाकर संचालक बस नहीं चलाना चाहते हैं। इस कारण जिले में 150 बसें संचालित हो रही है।

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