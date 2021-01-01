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निमाड़-मालवा में कद बढ़ा:भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष को राष्ट्रीय अजजा मोर्चा महामंत्री बनाया

बड़वानी2 घंटे पहले
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गजेंद्र पटेल के प्रयास से ही खरगोन में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम हुआ। - Dainik Bhaskar
गजेंद्र पटेल के प्रयास से ही खरगोन में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम हुआ।
  • युवा, आदिवासी क्षेत्र में सक्रिय और प्रधानमंत्री मोदी को पसंद होने का मिला फायदा
  • वृद्धाश्रम में किया वृद्ध महिला का पुनर्वास, अस्पताल में कराई जांच

खरगोन-बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। 25 दिन में उनकी प्रदेश के बाद राष्ट्रीय संगठन में दूसरी बार पदोन्नति मिली है। हाल में उन्हें संगठन ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है।

अब उनकी भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में आदिवासी विकास की नीति निर्धारण में उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा व अजजा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य समीर उरांव ने जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी व पिछले 20 सालों से आदिवासियों के बीच सक्रिय रहने का फायदा मिला। राष्ट्रीय संगठन को भी ऐसे आदिवासी युवा प्रतिनिधि की तलाश थी, जो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच लंबे समय तक कमान संभाल सके। वे अजजा मोर्चे में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं।

10 में से 8 सीट पर कांग्रेसी विधायक
नई जिम्मेदारी मिलने से निमाड़-मालवा सहित प्रदेश संगठन में पटेल का कद बढ़ेगा। निमाड़ में सांसद नंदकुमारसिंह चौहान भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी प्रदेश व केंद्रीय राजनीति में पकड़ है। अब पटेल का कद भी बढ़ेगा। हालांकि उनके सामने गृहक्षेत्र में ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। खरगोन व बड़वानी जिलों की 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास महज 1 सीट है। जबकि भगवानपुरा सीट के निर्दलीय विधायक ने हाल में प्रदेश सरकार को समर्थन दिया है। खंडवा-बुरहानपुर जिलों में भी पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का जनाधार गिरा है। उपचुनाव में 2 सीटें जरूर मिली है, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाया है।

सांसद से बात : आदिवासी क्षेत्र का विकास व पार्टी को करेंगे मजबूत
Q. दूसरी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे?
नई जिम्मेदारी को संकल्प के साथ पूरा करेंगे। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए भी सरकार को बताएंगे।

Q. आदिवासियों के लिए कोई लक्ष्य बनाया है?
आदिवासी क्षेत्र से शुरुआत करेंगे। फिर संगठन की मजबूती हो या क्षेत्र का विकास।

Q. कहां से शुरुआत करेंगे?
जैसे जिम्मेदारी मिलेगी, वह करेंगे। निकाय व विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत कर काबिज करेंगे।

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