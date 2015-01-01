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पुण्यतिथि:क्रांतिकारी लाहिड़ी की 93वीं पुण्यतिथि मनाई

बड़वानीएक घंटा पहले
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एसबीएन पीजी कॉलेज में गुरुवार को महान क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 93 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर याद किया गया। गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन परिचर्चा की गई। कॅरियर काउंसलर डॉ. मधुसूदन चौबे ने बताया कि लाहिड़ीजी का जन्म 29 जून, 1901 को हुआ और 17 दिसंबर1927 को वे शहीद हो गए। 9 अगस्त, 1925 को लाहिड़ी जी सहित भारत के दस क्रांतिकारियों ने काकोरी रेलवे स्टेशन पर सरहानपुर से चलकर लखनऊ पहुंचने वाली ट्रेन में रखे अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया था। इस राशि का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में किया जाना था। अंग्रेजों ने इस कांड के बाद 40 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से चार को फांसी की सजा सुनाई। मृत्यु दंड प्राप्त 4 देशभक्तों में से एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे।

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