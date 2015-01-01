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सार्थक दीवाली:जरुरतमंदों को मिठाई व दीपक बांटे

बड़वानी2 घंटे पहले
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साकार नवशक्ति सेवा संस्था के सदस्यों ने जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर उन्हें अब की दीवाली सेवा वाली थीम पर मनाकर सार्थक दीवाली मनाने का संदेश दिया। सदस्यों ने जरूरतमंदों को मिठाई, कपड़े व चप्पल बांटे। ग्राम अंबापानी में पहाड़ी के नीचे रहने वाले परिवारों को मिठाई, कपड़े और दीपक का वितरण किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्य मौजूद थे। सदस्यों ने बताया जरूरतमंदों के साथ पर्व की खुशियां साझा करने पर आनंद दो गुना हो जाता है।

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