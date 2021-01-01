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वीडियो कांफ्रेंसिंग:संभागायुक्त बोले- भिक्षुकों को रेन बसेरा में करें शिफ्ट

बड़वानी5 घंटे पहले
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इंदौर में भिक्षुकों को वाहन में भरकर शहर से बाहर छोड़ने के बाद रविवार को संभागायुक्त ने संभाग के कलेक्टरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग से चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र में भिक्षुकों को रेन बसेरा में शिफ्ट करने के आदेश दिए। वहीं ठीकरी में घूम रहे विक्षिप्त की हजामत व स्नान करवाने के बाद आश्रय में रुकवाकर भोजन व कंबल की व्यवस्था की। संभागायुक्त पवन शर्मा ने नगरीय निकायों में शाम 4 बजे से कही भिक्षुक बेसहारा तो नहीं है यह पता करने के निर्देश दिए हैं। रेन बसेरा न होने पर सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से स्थान का चयन कर शिफ्ट करें।

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