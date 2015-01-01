पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कॅरियर काउंसलर:डॉ. चौबे बने राजनीति विज्ञान में भी टॉपर

बड़वानी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

एसबीएन पीडी कॉलेज के कॅरियर काउंसलर डॉ. मधुसूदन चौबे ने अध्ययन के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में उन्होंने एमए राजनीति विज्ञान की परीक्षा 2019 में दी थी। इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट शनिवार को जारी हुई। डॉ. चौबे ने मेरिट लिस्ट में स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के वर्ग में प्रथम स्थान व पूरी मेरिट लिस्ट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्हें 1600 में से 1029 अंक मिले हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें