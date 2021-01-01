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मारपीट:मारपीट करने से हुई बुजुर्ग की मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार, हत्या का केस दर्ज

बड़वानी5 घंटे पहले
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शहर कोतवाली पुलिस ने 26 जनवरी को ग्राम बगूद बसाहट में मारपीट के बाद बुजुर्ग की मौत के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सईदान पिता चेला मानकर निवासी बगूद बसाहट ने 26 जनवरी को पुलिस को सूचना दी थी कि उसके पिता चेला मानकर घर पर दीवार बना रहे थे। इस दौरान ग्राम देहदला निवासी सुनिल पिता भुरसिंह, अनिल पिता दारासिंह, बबलू उर्फ विजय पिता दारासिंह चेला मानकर के पोते आशीष की तलाश करते उसे मारने आए थे। आशीष के नहीं मिलने पर उसके उसके दादा चेला मानकर (70) के साथ धक्का-मुक्की कर मारपीट की। इससे चेला मानकर की मौके पर मौत हो गई। टीआई राजेश यादव ने बताया टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। मुखबिर से सूचना पर टीम ने देहदला बसाहट में आरोपियों की तलाश की। तीनों आरोपी धर्मशाला की आड़ में बैठे हुए थे। घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने बताया कि सुनिल भील की लड़की मृतक चेला मानकर का पोते आशीष बात करती थी। आशीष की तलाश कर मारपीट करने गए थे। घर पर आशीष नहीं मिला। उसके दादा चेला मानकर के साथ धक्का-मुक्की कर मारपीट की। इससे उसकी मौत हो गई। मर्ग जांच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लोगों के बयानों के आधार पर तीनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

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