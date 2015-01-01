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अवैध वसूली:कर्मचारी 65 रु. की रसीद देकर वाहन चालकों से वसूल रहे 500 से 1000 रु.

बड़वानी4 घंटे पहले
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खेतिया रोड स्थित चेक पोस्ट पर कर्मचारियों द्वारा वाहन चालकों से शुक्रवार शाम को अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। चालकों ने बताया अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर कर्मचारी बेखौफ वसूली अभियान चला रहे हैं। 65 रुपए की रसीद देकर 500 से 1000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। चालक द्वारा विरोध करने पर कर्मचारियों ने बताया यहां से निकलने वाले वाहनों को राशि देना ही होगी। अन्यथा आप के वाहन में विभिन्न कमियां बताकर बड़ी चालानी कार्रवाई की जा सकती है। शुक्रवार शाम चालकों के विरोध के बाद कुछ जनप्रतिनिधि व मीडिया मौके पर पहुंचा था। इसके बाद कर्मचारियों ने चेक पोस्ट की खिड़की ही बंद कर दी। चालक दीपक मंडलोई द्वारा कार्रवाई के विरोध में 100 डायल को सूचना देकर चेक पोस्ट पर बुलाया। संबंधित चालक से 1000 रुपए की मांग की गई थी। पुलिस बुलाने के बाद कर्मचारियों ने उससे खुलेआम 3000 रुपए की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना था आपने हमारे यहां 100 डायल बुलाई है, इसलिए अब आपको 3000 रुपए का चालान कटवाना पड़ेगा। एक अन्य वाहन चालक सोनू सिंह को 65 रुपए की रसीद देकर 500 रुपए की मांग की गई। इंदौर निवासी चालक परशुराम रघुवंशी ट्रक में परचून का सामान भरकर ले जा रहे थे। उनसे 1000 रुपए की मांग की गई। 3 घंटे तक विरोध के बाद भी कोई निराकरण नहीं निकला। विधायक प्रतिनिधि चिंटू किराड़े व पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अशोक राठौड़ ने भी चेक पोस्ट पर जाकर मामले की जानकारी ली।

1 माह पहले भी चालकों ने किया था विरोध
चेक पोस्ट पर 4 महीने से अवैध वसूली का सिलसिला जारी है। वाहनों को रोककर 500 रुपए या इससे ज्यादा राशि वसूलने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। एम माह पहले 9 अक्टूबर को भी चालकों ने अवैध वसूली का विराेध किया था। देर रात तक हंगामा चला। लेकिन कर्मचारियों को किसी भी अधिकारी का डर नहीं है। वहीं अफसरों द्वारा भी कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने से अवैध वसूली की छूट देने की आशंका है।

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