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सम्मेलन:3 कृषि विधेयकों के विरोध में 70 गांवों के किसान और मजदूर पहुंचे

बड़वानी4 घंटे पहले
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  • नबआं ने अर्जन कारज भवन में आयोजित किया सम्मेलन

कुछ दिन पहले लाए गए तीन कृषि विधेयकों के विरोध में शनिवार को शहर के अर्जन कारज भवन में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 70 से ज्यादा गांवों के किसान और मजदूर सहित किसान संगठनों से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताया गया। साथ ही सरकार कानून वापस ले की मांग की गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे सम्मेलन की शुरुआत हुई। नबआं प्रमुख मेधा पाटकर ने बताया इस सम्मेलन ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित करते हुए यह आवाज उठाई है कि केंद्र शासन किसान विरोधी तीन कानून व बिजली बिल 2020 वापस ले। सम्मेलन में नर्मदा घाटी के सेंचुरी मिल श्रमिकों ने किसानों की मांगो का समर्थन करने के साथ ही मांग की है कि जो 44 केंद्रीय श्रम कानून निरस्त किए हैं, उन्हें वापस लागू किया जाए। साथ ही किसान और श्रमिक विरोधी नीति, कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर को दिल्ली में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।

जानिए... सम्मेलन में ये बोले किसान नेता
जबलपुर से आए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष रामनारायण कुररिया ने बताया किसान विरोधी कानूनों के साथ श्रमिक विरोधी संहिताओं का भी हम जोरशोर से विरोध करे। यह जरूरी है। आपदा को अवसर में बदलने का काम, शोषित वर्गों के लिए नहीं, उनके विरोध में हो चुका है। चार संहिताओं से अब 8 घंटों से 12 घंटे काम करवाया जाएगा। श्रमिकों को बिना आधार रोजगार से निकालने की छूट मालिकों को दी है। गुना से आए राष्ट्रीय किसान किसान खेत मजदूर संगठन के मनीष श्रीवास्तव ने किसानों को समझाया कि आज तक बीज, खाद का जितना निजीकरण हुआ है। इसी को भुगत रहे है किसान। यदि तीन नए कानूनों को लागू करने दिया तो किसानी खत्म होगी। देवराम कनेरा ने कहा कि फसल बीमा से लेकर भूअर्जन तक हर मुद्दे में किसान और प्रकृति पर जीने वाले हर समुदाय के साथ धोखा होता जा रहा है। धार जिले के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता रणवीर तोमर, नपाध्यक्ष लक्ष्मण चौहान, किसान नेता चंद्रशेखर यादव ने भी किसानों को संबोधित किया।

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