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आत्मनिर्भर मप्र:किसानों को हर साल मिलेगी 10 हजार रु. सम्मान निधि-सीएम

बड़वानी2 घंटे पहले
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मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने गुरुवार को मिंटो हॉल भोपाल में आत्मनिर्भर मप्र के विकास का रोडमैप-2023 जारी किया। चौहान ने कहा विकास में जनसहभागिता और मॉनिटरिंग की व्यवस्था का नया ढांचा खड़ा किया जाएगा। ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर दीनदयाल समितियां गठित कर जनसहभागिता और मॉनिटरिंग तय की जाएगी। आधुनिक टेक्नालॉजी का हर क्षेत्र में उपयोग कर विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाएंगे। खेती में आधुनिक ढंग से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा। किसानों को पीएम सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में हर साल कुल 10 हजार रुपए सम्मान निधि दी जाएगी।

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