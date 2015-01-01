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अपनी संतान का उज्जवल भविष्य:बचपन से सेना में जाने का सुनहरा अवसर

बड़वानी4 घंटे पहले
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अपनी संतान का उज्जवल भविष्य बचपन में तय कर देना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल एक बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी देश के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी को आयोजित हो रही है। परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर है। केंद्रीय विद्यालय बड़वानी के प्रभारी प्राचार्य कुंदन राठौर ने बताया सैनिक स्कूल की कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 31 मार्च 2021 को बच्चे की आयु 10 से 12 साल व कक्षा 9 में प्रवेश के लिए 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए छात्र-छात्रा दोनों ही पात्र हैं। वहीं 9 में प्रवेश के लिए केवल छात्र ही पात्र है।

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