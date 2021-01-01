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हत्या:नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दें फांसी

बड़वानी5 घंटे पहले
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गुजरात के मोरबी में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले की वनवासी कल्याण परिषद, जनजाति विकास मंच व सामाजिक संगठन सदस्यों ने निंदा की। मोरबी जिले के ग्राम मकनसर में झाबुआ जिले की बेटी का आरोपी ने अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। सदस्यों ने एसडीएम घनश्याम धनगर को राष्ट्रपति के नाम आवेदन देकर आरोपी को फांसी देने की मांग की है। इस दौरान संगठन पदाधिकारी संतोष बघेल, अंजना शरद पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

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