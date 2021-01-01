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दो पहिया वाहनों पर सख्ती:पीयूसी कार्ड नहीं तो, बीमा होगा न ही मिलेगा पेट्रोल, पंप जांचेंगे प्रदूषण स्तर

बड़वानी2 घंटे पहले
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20 फरवरी तक पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच शुरू नहीं हुई तो प्रशासन ने दी है कार्रवाई की चेताावनी - Dainik Bhaskar
20 फरवरी तक पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच शुरू नहीं हुई तो प्रशासन ने दी है कार्रवाई की चेताावनी
  • 10 फरवरी तक पेट्रोल पंपों को प्रदूषण जांच केंद्र के लिए करना है आवेदन

दो पहिया वाहनों के लिए अब पीयूसी (पॉलूशन अंडर सर्टिफिकेट) कार्ड अनिवार्य किया गया है। पंप पर कार्ड दिखाने के बाद ही चालकों को पेट्रोल मिलेगा। वहीं पीयूसी कार्ड न होने पर दो पहिया वाहनों का बीमा भी नहीं हो सकेगा। नई व्यवस्था के तहत अब पेट्रोल पंप पर ही प्रदूषण जांच केंद्र लगाए जाएंगे।

इसके लिए प्रशासन ने 10 फरवरी तक पंप संचालकों को परिवहन विभाग में आवेदन देकर प्रक्रिया पूरी कराने के आदेश दिए हैं। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ही एनजीटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दो पहिया वाहनों के भी पीयूसी कार्ड बनवाने के आदेश दिए हैं। पेट्रोल पंप पर ही प्रदूषण जांच केंद्र शुरू किए जाएंगे, ताकि कोई व्यक्ति पेट्रोल डलवाने के दौरान पंप पर कार्ड बनवा सके।

पंप संचालकों ने आरटीओ से चर्चा कर 1 महीने का समय देने की मांग की है। लेकिन उन्होंने एसडीएम से चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। जिला खाद्य अधिकारी अभयसिंह ओहरिया ने बताया 20 तक केंद्र शुरू करना होगा।

बाइक : ये मानक, क्या होना चाहिए कार्बन लेवल
1 बीएस 1 से बीएस 4 तक के वाहनों में कॉर्बन लेवल 1.5 से 2 प्रतिशत है, तो वाहन फिट है या पास माना जाएगा। लेकिन 2 से ऊपर होने पर वाहन फेल माना जाएगा।
2 बीएस 5 बीएस 6 तक के वाहनों में कॉर्बन लेवल 0.09 से 1 प्रतिशत है, तो पास। लेकिन 01 से अधिक होने पर फेल।

पेट्रोल चलित वाहन
1 बीएस 1 से बीएस 4 तक के वाहनों में कॉर्बन लेवल 1.3 से 0.5 तक है, तो पास। 05 से अधिक होने पर फेल।
2 बीएस 5 से बीएस 6 तक के वाहनों में कॉर्बन लेवल 1.30 से 0.3 तक है, जो पास। 0.3 से अधिक होने पर फेल।

डीजल चलित वाहन
1 बीएस 1 से बीएस 4 तक के वाहन 0 से 65 प्रतिशत (हार्टिज यूनिट) तक पास। 65 प्रतिशत से अधिक होने पर फेल।
2 बीएस 5 से बीएस 6 तक के वाहन में 0 से 50 प्रतिशत (हार्टिज यूनिट) तक पास। 50 फीसदी से अधिक पर फेल।

लॉकडाउन में 68 था एक्यूआई : लॉकडाउन में 24 अप्रैल को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 68 था, जो अब बिगड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। जिले में अभी दो पहिया वाहनों की संख्या 213291 है। वहीं रोजाना जिले में 20 से 30 बाइक बिक जाती है।

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