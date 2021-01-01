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टीकाकरण:6 घंटे में 96 को किया फोन, 20 आए कोरोना का टीका लगवाने

बड़वानी2 घंटे पहले
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मैसेज आने पर डॉ. मयंक सराफ ने भी कोरोना का टीका लगवाया। - Dainik Bhaskar
मैसेज आने पर डॉ. मयंक सराफ ने भी कोरोना का टीका लगवाया।
  • ज्यादातर लोगों का फोन बंद या फिर शहर से बाहर होना बताया कारण

जिला अस्पताल परिसर स्थित आयुष विंग। यहां मॉप अप राउंड के तहत 150 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना था। बुधवार सुबह 9.30 बजे से टीकाकरण शुरू हुआ। साथ ही शुरू हुई लोगों को फोन लगाकर टीकाकरण की सूचना देने की कार्रवाई, जो शाम तक चली।

दोपहर 2.30 बजे तक 6 घंटे में कर्मचारियों ने 96 लोगाें को फोन लगाकर टीकाकरण के लिए केंद्र पर आने की सूचना दी लेकिन सिर्फ 20 लोग ही टीका लगवाने आए थे। इसमें ज्यादातर के फोन बंद थे या फिर शहर से बाहर होना कारण बताया गया। हालांकि शाम तक यहां 89 लोगों को टीका लगाया गया।

आज भी चलेगा मॉप अप राउंड
पूर्व में हुए टीकाकरण में छूटे हुए लोगों के लिए बुधवार को मॉप राउंड आयोजित किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. मनोज खन्ना ने बताया देर शाम को हुई वीडियो कांफ्रेंस में अफसरों ने गुरुवार को भी मॉप अप राउंड आयोजित करने के निर्देश दिए। बावजूद अब भी 2595 लोगों को टीका लगना बाकी है। पहले चरण में 7040 स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण होना है। लेकिन अभी तक 4445 लोगों ने ही टीका लगवाया है। कुछ महिलाओं के गर्भवती व बच्चा छोटा होने से उन्हें टीका नहीं लगाया गया।

बाकी लोगों के शहर से बाहर होने के कारण टीका नहीं लगा है। उन्होंने बताया 6 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्कर का टीकाकरण शुरू होना है। इसमें राजस्व, पुलिस व होमगार्ड विभाग शामिल है। हालांकि इसको लेकर वीडियो कांफ्रेंस में कोई नए निर्देश नहीं दिए गए। गुरुवार शाम तक स्थिति स्पष्ट होगी।

जिले में 14 स्थानों पर हुआ टीकाकरण
जिले में 14 स्थानों पर टीकाकरण हुआ। इस दौरान 766 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। जिले में अभी तक 4445 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा चुका है। जबकि पहले चरण में 7040 लोगों को टीका लगाया जाना है। सीएमएचओ डॉ. अनीता सिंगारे ने बताया अंजड में 42 लोगों को, आयुष विंग बड़वानी में 89, बंधाराबुजुर्ग में 55, जिला अस्पताल में 97, चाचरिया में 49, धवली में 28, निवाली में 29, पलसूद में 30, पानसेमल में 30, पाटी में 68, राजपुर में 79, सिविल अस्पताल सेंधवा में 82, सिलावद में 60, ठीकरी में 28 लोगो को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया।

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