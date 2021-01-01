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चूने की खदानें:पहाड़ी क्षेत्रों में चूने की चट्टानों ने सोखा बारिश का पानी, इसलिए अब भी बह रहा झरना

बड़वानी5 घंटे पहले
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एसबीएन पीजी कॉलेज के भूगोल विशेषज्ञ डॉ. जगदीश कन्नौजे ने बताया कुछ झरने ऐसे होते हैं जो केवल बारिश के दौरान ही बहते हैं। लेकिन कुछ बारिश के बाद भी बहते रहते हैं। बारिश के बाद बहने वाले झरनों तक पानी चट्टानों से रिसकर पहुंचता है। सबसे ज्यादा पानी चूने की चट्टानें सोखती हैं। जो सतपुड़ा की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। जिले से लगे अलीराजपुर में तो चूने की खदानें भी हैं। अपने जिले में भी कहीं-कहीं चूने की चट्टानें धरातल में मौजूद हैं। इनके पत्थर भी कहीं-कहीं मिलते हैं। रोसर-चैरवी क्षेत्र में इस तरह की चट्टानें हो सकती हैं। बारिश का सीजन बीते तीन माह हो चुके हैं। इसके बावजूद अब भी सतपुड़ा की पहाड़ी पर झरना बह रहा है। रोसर और चैरवी के बीच पहाड़ी पर झरना बह रहा है।

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