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दिव्यांग:15 दिन में यूडीआईडी कार्ड बनाने के निर्देश

बड़वानी3 घंटे पहले
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कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने जिले के सौ फीसदी दिव्यांगों का 15 दिन में यूनिवर्सल आईडी कार्ड जनरेट करने के निर्देश संबंधित विभागों के अफसरों को दिए हैं। इससे दिव्यांगों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सुविधा रहे। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अफसरों को पत्र भेजकर 21 प्रकार के दिव्यांगों को स्पर्श पोर्टल पर चिह्नित व सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं। यूडीआइडी कार्ड जनरेट करने के लिए दिव्यांगों से जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर सिविल सर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि कार्ड बनाए जा सके।

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