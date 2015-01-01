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पुष्य नक्षत्र:फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक में कम; सराफा, ऑटोमोबाइल्स में ज्यादा रहा कारोबार

बड़वानी4 घंटे पहले
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  • कोरोना की वजह से बाजार में कम दिखी रौनक, महंगाई का दिखा असर

पुष्य नक्षत्र पर इस बार शहर में करीब 10 करोड़ रुपए के कारोबार हुआ। सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स और सराफा में हुआ। वहीं इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर के कारोबार पर मंदी छाई रही। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल पुष्य नक्षत्र पर पिछले साल जैसा कारोबार नहीं हुआ। हालांकि उम्मीद से ज्यादा हुआ। व्यापारियों ने बताया सुबह से दोपहर तक बाजार में मंदी छाई रही। दोपहर बाद ग्राहकों की आवाजाही हुई, जो देर रात तक चली। शहर में सबसे ज्यादा दो पहिया वाहनों की खरीदी लोगों ने की। वहीं चार पहिया वाहनों की भी खरीदी की गई। किसानों ने कृषि यंत्र भी बड़ी संख्या में खरीदे। इलेक्ट्रॉनिक आयटमों में सबसे ज्यादा एलईडी टीवी की खरीदी की गई। सराफा बाजार में भी लोगों ने गहनों की खरीदी की। चांदी की अपेक्षा सोने के गहनों की ज्यादा खरीदी की गई। वहीं बर्तनों की दुकानों पर भी ग्राहकों की खासी भीड़ देखने को मिली। व्यापारियों का कहना है कि पुष्य नक्षत्र निकल गया। अब धनतेरस से उम्मीद है। इस दौरान अच्छा कारोबार होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

उम्मीद... अब 13 को धनतेरस पर अच्छा होगा कारोबार
पुष्य नक्षत्र के बाद अब धनतेरस पर भी अच्छा कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। शहर सहित जिले में 13 नवंबर को धनतेरस मनाई जाएगी। इस दिन भी करोड़ों में कारोबार होने की उम्मीद है।

सजावट... इसबार पहले से अच्छा रहा फूलों का कारोबार
पुष्य नक्षत्र के दिन पहले की तुलना में और अच्छा रहा। बाइक शोरुम के सामने कुछ लोगों ने अस्थाई दुकानें लगाई थी। वहीं इसके पहले दुकानों को सजाने के लिए व्यापारियों ने फूलों की खरीदी की थी।

महंगाई के कारण बाजार में नहीं दिखी रोनक

इस बार बाजार में महंगाई का असर देखने को मिला। जो बाइक एक साल पहले 70 से 75 हजार में आती थी, वह अब 80 से 85 हजार रुपए में आ रही है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी पिछले साल की तुलना में महंगे बिके। सोने-चांदी का भाव भी पिछले साल की तुलना में इस बार पुष्य नक्षत्र पर ज्यादा रहा।

ये बोले व्यापारी
बाइक शोरूम संचालक अभिषेक फड़नबीस ने बताया इनके यहां से 52 बाइक ग्राहकों ने खरीदी। इसी तरह से शहर के अन्य बाइक शोरूमों पर खरीदी की गई। शहर में चार से ज्यादा बाइक शोरूम है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक मनीष मालवीय ने बताया इस बार इलेक्ट्रॉनिक आयटमों की कम बिक्री हुई। फर्नीचर व्यापारी अब्बासी रोनक ने बताया पिछले साल की तुलना में कम लोगों ने फर्नीचर की खरीदी की। सराफा व्यापारी हितेश सोनी ने बताया पुष्य नक्षत्र पर जिस तरह की उम्मीद थी। वैसा ही कारोबार हुआ।

जानिए... कैसा रहा शहर का कारोबार

  1. 05 करोड़ रुपए ऑमोबाइल
  2. 01 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक।
  3. 03 करोड़ रुपए सराफा।
  4. 10 लाख रुपए फर्नीचर।
  5. 05 लाख रु. कृषि यंत्र।
  6. 02 लाख रु. बर्तन।
  7. 80 लाख रु. अन्य।

नोट- आंकड़े व्यापारियों के अनुसार अनुमानित।

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