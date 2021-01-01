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कृषि उपज मंडी:माैसम ने बिगाड़ी सौंफ की फसल, कम है आवक

बड़वानी5 घंटे पहले
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  • मंडी में 297 बोरी हुई सौंफ की आवक, 62 से 150 रु. किलो रहा भाव

कृषि उपज मंडी में रविवार को 297 बोरी सौंफ की आवक हुई। भाव क्वालिटी अनुसार 62 से 150 रुपए किलो रहा। रविवार को जनवरी माह आखिरी दिन रहा। बावजूद सौंफ की आवक कम है। किसानों ने बताया बारिश के कारण फसल को नुकसान हुआ। इसके चलते दो बार बोवनी करना पड़ी। इस वजह से सौंफ का उत्पादन कम हुआ है। मंडी में धार जिले के मनावर, गंधवानी व खरगोन जिले के भीकनगांव क्षेत्र से सौंफ की आवक होती है। सौंफ की आवक कम होने से कर्मचारियों की भी चिंता बढ़ गई है। क्योंकि आवक कम होने से मंडी की आय भी ठप होगी। यहीं हाल रहे, तो कर्मचारियों का वेतन निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारियों ने बताया गंधवानी व धामनोद की मंडियों में भी इस बार आवक कम है। लालू मुवादिया ने बताया चर्चा में किसानों ने फसल खराब होने के कारण उत्पादन कम होना मुख्य वजह बताया है। वहीं मंडी में रविवार को एक वाहन कपास की आवक हुई। भाव 4500 रुपए क्विंटल रहा।

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