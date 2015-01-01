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दीपोत्सव:तेरस पर बाजार में बरसा धन, 350 से ज्यादा बाइक-स्कूटर व कृषि यंत्रों की हुई बिक्री

बड़वानी2 घंटे पहले
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  • 5 दिनी पर्व के पहले दिन बाजार में बढ़ी रौनक, कोरोना के बीच सराफा व बर्तन की बढ़ी ग्राहकी

दीपोत्सव के दूसरे दिन तेरस पर गुरुवार को बाजार में धन बरसा। कोरोना महामारी के बीच बाजार में रौनक बढ़ी है। समृद्धि व ऐश्वर्य के प्रतिक पर्व के लिए लोग खरीदारी करते नजर आए। कार्पोरेट सेक्टर में बेहतर कारोबार हुआ। 350 से ज्यादा स्कूटर व बाइक की बिक्री हुई। वहीं सराफा व बर्तन दुकानों पर लंबे समय बाद ग्राहकी सुधरी है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी को लेकर व्यापारियों में भी उत्साह देखा गया। सुबह 6 बजे से व्यापारी दुकानें सजाने में लग गए। पांच दिनी दीपोत्सव के पहले दिन बाजार में खरीदारी को लेकर लोगों की भीड़ अधिक रही। कचहरी मार्ग पर लोग वाहन निकालने के लिए परेशान होते नजर आए। झंडा चौक व रणजीत चौक में भी यहीं हाल रहा। मिट्‌टी दिए हो या सजावटी सामान की खरीदी या फिर झाड़ू, चांदी के सिक्के, सोने के गहने, बर्तन खरीदना हो। इन सबके चलते रणजीत चौक व झंडा चौक में में दिनभर लोगों की भीड़ बनी रही। वहीं जाम लगने से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा।

यातायात व्यवस्था... मोटी माता चौक और झंडा चौक में तैनात किए जवान
यातायात व्यवस्था के लिए गुरुवार को मोटीमाता चौक, झंडा चौक व रणजीत चौक में जवान तैनात किए गए। मोटी माता चौक में स्टापर रखकर दिन में एमजी रोड पर बड़े वाहनों की आवाजाही रोकी गई। जबकि बुधवार तक पुलिस व नगरपालिका के पास कोई ट्रैफिक प्लान ही तैयार नहीं था। एमजी रोड, झंडा चौक, रणजीत चौक में बुधवार को भी बार-बार जाम लग रहा था। वहीं गुरुवार को रणजीत चौक, झंडा चौक व कचहरी मार्ग पर बार-बार जाम लगने से पैदल चलने वालों को परेशान होना पड़ा। पुलिस कर्मचारी व्यवस्था संभालते नजर आए।

बिगड़ा बाजार... महामारी के बाद सोने के भाव ने कम किया कारोबार
कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद सराफा व्यापारियों को दीपावली पर कारोबार की स्थिति सुधरने की उम्मीद थी। व्यापार में स्थिति सुधरी है, लेकिन इस बार कारोबार 40 फीसदी ही रह गया है। व्यापारियों ने बताया धनतेरस पर चांदी के सिक्के, पायल, सोने की चेन व अंगूठी की बिक्री हुई। लेकिन पहले की तरह माहौल नहीं था। अभी सोने का भाव 52350 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चांदी का भाव 63 हजार रुपए किलो है। जबकि पिछले साल सोना 32 से 34 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 41 हजार रुपए किलो थी। सोना, चांदी के भाव बढ़ने के कारण कारोबार में 60 फीसदी तक कमी आई है।

मुहूर्त... सुबह से रात तक चला खरीदारी का दौर
गुरुवार बारस के साथ तेरस के संयोग में लोगों ने खरीदारी की। सुबह से रात तक मुहूर्त में लोग शोरुम व दुकानों पर खरीदारी करने पहुंचे। बाइक शोरुम पर सुबह 8 से रात 8.30 बजे तक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई। शोरुम संचालक कमलेश शर्मा सहित अन्य ने बताया पुष्य नक्षत्र के बाद धनतेरस पर ग्राहकी में सुधार आया है। दिन भर में 350 से ज्यादा बाइक व स्कूटर की बिक्री हुई है। फिर भी पिछले साल की तुलना में कोरोना महामारी के कारण इस साल करीब 40 फीसदी तक कारोबार कम हुआ है।

गैस चूल्हे, स्टील के डिब्बे, अलमारी की बिक्री ज्यादा
धनतेरस पर क्षेत्र में बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है। बर्तन दुकानों पर लोग खरीदारी करते नजर आए। व्यापारियों ने बताया गैस चूल्हे, स्टील के डिब्बे, थाली, गिलास, इलेक्ट्रिक चूल्हे, स्टील की अलमारी की डिमांड ज्यादा रही। वहीं तांगे की कोठी, जग की भी बिक्री बेहतर रही।

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