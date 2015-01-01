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वन विभाग:फुटपाथ के दुकानदारों को हटाने पहुंची नपा, 1 दिन का समय दिया

बड़वानी3 घंटे पहले
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  • कारंजा चौक स्थित वन विभाग कार्यालय के आसपास दुकानें लगाने वालों पर कार्रवाई

कारंजा चौक स्थित वन विभाग कार्यालय के आसपास फुटपाथ पर दुकानें लगाने वालों को हटाने के लिए गुरुवार को नगर पालिका की टीम पहुंची। दुकानदारों को हिदायत दी गई की शुक्रवार से यहां पर दुकानें न लगाए। नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। कारंजा चौक के पास फुटपाथ पर चप्पल-जूता बेचने वाले, सजावटी सामग्री बेचने वाले और कपड़ा बेचने वाले दुकानें लगाते हैं। इन्हें हटाने के लिए गुरुवार शाम करीब चार बजे नगर पालिका की टीम पहुंची। दुकानदारों से चर्चा कर उन्हें निर्देशित किया की यहां पर शुक्रवार से दुकानें न लगाएं। राजस्व शाखा प्रभारी रामकरण डाबर ने बताया ठंड का सीजन आ गया है और इस स्थान पर गर्म कपड़ों की फुटपाथी दुकानें लगाई जाती है। जो नगर पालिका से अनुमति भी लेते हैं और राजस्व भी देते हैं। इसलिए बिना अनुमति के दुकानें लगाने वालों को शुक्रवार से दुकानें नहीं लगाने के लिए निर्देशित किया गया है।

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