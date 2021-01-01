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पल्स पोलियो:बच्चों को पिलाई पोलियो दवा, शुरू किया अभियान

बड़वानी5 घंटे पहले
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कलेक्टर ने जिला अस्पताल में रविवार को नवजात बच्चों को दवा पिलाकर 3 दिनी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा व नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान ने जिला अस्पताल में जन्मे धार के ग्राम बांदा की वस्तीबाई के जुड़वा बच्चों को भी दवा पिलाई। राजपुर एसडीएम वीरसिंह ने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में जुड़वा बच्चे राज और वीर को दवा पिलाई। ये दोनों बच्चे ग्राम भागसुर के रहवासी है। कम वजन के कारण एनआरसी में अपनी मां के साथ भर्ती होकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सीएमएचओ डॉ. अनीता सिंगारे व जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएस सैत्या ने कलेक्टर के साथ जिला अस्पताल में बच्चों को पोलियो दवा पिलाई।

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