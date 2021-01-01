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बॉस्केट बॉल स्पर्धा:बास्केटबॉल में रतलाम व हॉकी में बड़वानी विजेता

बड़वानी5 घंटे पहले
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पीजी कॉलेज स्थित बॉस्केट बॉल मैदान पर शनिवार रात को भालचंद्र परसाई की स्मृति में एक दिनी बॉस्केट बॉल स्पर्धा का आयोजन किया। इसमें रतलाम की टीम विजेता रही। जबकि खरगोन की टीम उप विजेता रही। केपी जैमन की स्मृति में विजेता टीम को 7000 रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया गया। जबकि उप विजेता टीम को लड्डू सैलून परिवार की ओर से 5000 रुपए का दूसरा पुरस्कार दिया गया। वहीं पीजी कॉलेज परिसर स्थित हॉकी ग्राउंड पर जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स फ्रेंडली टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। पहला मैच बॉयज जूनियर वर्ग का हुआ। इसमें बड़वानी की टीम ने 7 गोल मारे। जबकि धार की टीम एक गोल ही मार सकी। इस तरह बड़वानी की टीम ने जीत हासिल की।

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