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कोरोना:रोगी कल्याण समिति के 3 कर्मचारी सहित 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव

बड़वानीएक घंटा पहले
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  • जिले में हुुए कुल 2561 संक्रमित

जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के कम मरीज मिल रहे थे। लेकिन बुधवार देर रात आई 18 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। इन लोगों में तीन रोगी कल्याण समिति के लोग भी शामिल है। नए मरीज सामने आने के बाद अब जिले मेें पॉजिटिव की संख्या 2561 हो गई है। हालांकि इनमें से 2426 मरीज ठीक भी हो चुके है। 113 लोगों का इलाज बड़वानी, सेंधवा और इंदौर के अस्पताल में चल रहा है। सीएमएचओ ने बताया बुधवार की देर शाम को जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इनमें निवाली, आंवली, बड़वानी, हरिबड़, मोयदा, ओझर, रेहगुन, पलसूद, बेड़ीपुरा, दोंदवाड़ा, सेंधवा, पाचंपुला दक्षिण, सजवानी, खेतिया, टाकली, के लोग शामिल हैं। गुरुवार 6 लोगों को छुट्‌टी दी गई और 506 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई। कोरोना से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है।

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