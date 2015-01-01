पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

लापरवाही:लापरवाह ट्रक चालक को 12 हजार रु. जुर्माना लगा

बड़वानी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

लापरवाही से ट्रक चलाने वाले आरोपी गिरीश पिता वासुदेव निवासी बालगंज जिला मंदसौर को न्यायालय उठने तक की सजा व 12 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया 22 अक्टूबर आरोपी लापरवाही से ट्रक चलाते हुए फरियादी मांगीलाल पिता कमलसिंग निवासी सांगवी के पिकअप को टक्कर मार दी। जिससे पिकअप पलट गई और फरियादी के दाहिने आंख के पास चोट लगी। आरोपी ट्रक लेकर फरार हो गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें