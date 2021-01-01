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विधान:श्रावकों ने निर्वाण कांड का वाचन कर चढ़ाया निर्वाण लाडू

बड़वानी5 घंटे पहले
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  • सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी में पहुंचे आचार्यश्री के सान्निध्य में 64 रिद्धियों को चढ़ाए अर्घ्य, किए दर्शन

दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी में गणाचार्य 108 श्री विराग सागरजी के शिष्य आचार्य 108 श्री विमद सागरजी के ससंघ सान्निध्य में रविवार को 64 रिद्धी विधान हुआ। निर्वाण कांड का वाचन कर निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। सैकड़ों श्रावकों ने चूलगिरी और भगवान आदिनाथ के दर्शन कर वंदना की। कोरोना काल में लाॅक डाउन के बाद यह दूसरा विधान हुआ है। समाज सदस्य मनीष जैन ने बताया आचार्यश्री के सान्निध्य में चूलगिरी स्थिति मंदिर में भगवान का अभिषेक, शांतिधारा और इंद्रजीत, कुंभकर्ण मुनिराज का चरणाभिषेक हुआ। निर्वाण कांड का वाचन कर निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य डॉ. निर्मल अनीता जैन रतलाम, ललित पांडिया अजमेर, और चंद्रसेन दीपेश गड़िया रतलाम को प्राप्त हुआ। इसके आचार्य संघ की आहारचर्या व सामायिक हुआ। दोपहर में तलहटी स्थित मंदिर में आचार्य श्री के मुखारविंद से 64 ऋद्धि विधान संगीतमयी हुआ। इसमें 64 ऋद्धियों के अर्घ्य चढ़ाए गए। इस दौरान अंजड़, मनावर, कुक्षी, इंदौर, रतलाम, बांसवाड़ा, कोटा के मौजूद थे। 10 फरवरी को बावनगजा में वार्षिक मेले का आयोजन होना है। इसको लेकर ट्रस्ट द्वारा तैयारी की जा रही है। विधान, धर्म सभा के बाद ट्रस्ट कमेटी द्वारा आचार्य संघ को 10 फरवरी को होने वाले वार्षिक मेले में सान्निध्य देने के लिए श्रीफल भेंट किया गया। इस दौरान ट्रस्ट महामंत्री राजप्रकाश पहाड़िया, राजेंद्र पहाड़िया, पदम काला, नवीन जैन, जितेंद्र गोधा, आरसी जैन व इंद्रजीत मंडलोई उपस्थित थे।

धर्म सभा: चंचला लक्ष्मी का दान कर सदुपयोग करें
आचार्य श्री ने विधान के बाद धर्म सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा आप सभी अपने पुण्य से इस सिद्ध भूमि पर दर्शनार्थ पधारे हैं। आप इस सिद्ध क्षेत्र पर आना सार्थक करें। आप भी अपना जीवन इंद्रजीत और कुंभकर्ण के समान जिये और मोक्ष को प्राप्त करें। इस सिद्ध भूमि पर आए हैं, तो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके भरपूर दान कर पुण्यार्जन करे।

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