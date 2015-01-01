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नगर पालिका:हॉकर्स जोन में छोटे दुकानदारों को मिलेगी दुकानें

बड़वानी3 घंटे पहले
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  • नपा तिरछी पुलिया के पास हॉकर्स जोन बनाने का प्लान कर रही तैयार

नगर पालिका जल्द ही तिरछी पुलिया के पास हॉकर्स जोन का निर्माण करवाएगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। यहां पर नाले को सीधा कर जगह को समतल कराया जा चुका है। हॉकर्स जोन में छोटे दुकानदार और फुटपाथी दुकानदारों को दुकानें दी जाएंगी। नगर पालिका अधिकारियों ने बताया हॉकर्स जोन में आमने-सामने 50 से ज्यादा दुकानें बनाई जाएगी। उन्होंने बताया अभी हॉकर्स जोन नहीं होने के कारण फुटपाथी दुकानदार यहां-वहां दुकानें लगाते हैं। जो एक ही स्थान पर व्यवस्थित हो जाएंगे। इसके अलावा चौपाटी पर दुकानें लगाने वालों को भी हॉकर्स जोन में दुकानें दी जाएगी। जानकारी के अनुसार चौपाटी वाले स्थान पर नगर पालिका कॉम्पलेक्स का निर्माण कराने वाली है। इसलिए यहां के दुकानदारों को किसी अन्य जगह शिफ्ट करना जरूरी रहेगा।

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