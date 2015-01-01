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गिरता तापमान:उत्तर भारत में बर्फबारी ने बढ़ा दी ठंड, 160 पहुंचा रात का पारा

बड़वानी3 घंटे पहले
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  • मौसम वैज्ञानिक बोले- चल रहीं ठंडी हवा के कारण और गिरेगा तापमान

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सिस्टम और उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के कारण जिले में ठंड बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फबारी होने के कारण यहां से ठंडी हवा आ रही है। इस कारण तापमान गिर रहा है। जिले में रात का तापमान 16 डिग्री तक पहुंच गया है। जो तेजी से गिर रहा है। जानकारी के अनुसार एक सप्ताह पहले रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस था। जो कम होकर 16 पर पहुंच गया है। वहीं दिन का तापमान स्थिर बना हुआ है। अभी दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया उत्तर भारत में अभी बर्फबारी जारी है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अब कमजोर हो रहा है। उन्होंने बताया नवंबर के अंतिम सप्ताह से कड़ाके की ठंड शुरू होगी। दिसंबर में पूरे माह कड़ाके की ठंड होगी। जनवरी में लोगों को कुछ राहत मिलेगी।

जानिए... इन दो वजहों से और बढ़ेगी ठंड

ला नीना का असर यहां के मौसम पर: मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया ला नीना एक प्राकृतिक घटना है। इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। महासागर में तापमान 0.5 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है। इसे कोल्ड इवेंट भी कहा जाता है। इस बार इसी का असर मौसम पर पड़ा है।
वेस्टर्न डिस्टरबेंस का भी प्रभाव: वैज्ञानिक ने बताया हवा का चक्रवाती घेरा पश्चिमी ईरान, ईराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से देश के उत्तरी हिस्से में पहुंचता है। इस कारण उत्तराखंड, हिमाचल समेत उत्तरी हिस्से में बर्फबारी या बारिश होती है। इसका असर हमारे यहां भी पड़ता है।
ये होगा आगे: 17 नवंबर के बाद गिर सकता है मावठा
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया 17 नवंबर के बाद मावठा गिर सकता है। यदि मावठा गिरता है तो रात और दिन के तापमान में और गिरावट आएगी। इससे सर्दी बढ़ने के आसार है।

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