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रिविजन टेस्ट:कुछ विद्यार्थियों ने स्कूल में दी परीक्षा, कुछ पेपर-कॉपी ले गए घर

बड़वानी3 घंटे पहले
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  • शुक्रवार से कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का शुरू टेस्ट, 28 तक चलेगा, रिजल्ट में जुड़ेंगे नंबर

जिले में शुक्रवार से कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का रिविजन टेस्ट शुरू हो गया। दो शिफ्ट में परीक्षा हुई। इसमें कुछ विद्यार्थियों ने स्कूल में परीक्षा दी। वहीं कई विद्यार्थी पेपर व कॉपी घर ले गए। घर से उत्तर लिखकर स्कूल में कॉपी जमा कराएंगे। कोरोना महामारी के चलते अब भी स्कूल बंद है। वहीं 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन लेने के लिए पालकों की सहमति पर स्कूल आने की छूट मिली है। अब इन विद्यार्थियों के रिविजन टेस्ट शुरू हुए हैं।
शुक्रवार को सुबह 10 से 12 बजे तक कक्षा 9वीं व 10वीं और दोपहर 12.30 से 2.30 बजे तक 11वीं व 12वीं का टेस्ट हुआ। बालक हायर सेकंडरी क्रमांक 2 में 1वीं के छात्र फसल उत्पादन विषय का पेपर दे रहे थे। जबकि अन्य विषयों के विद्यार्थी पेपर व कॉपी घर ले गए। प्राचार्य इकबाल आदिल ने बताया सुबह 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों ने स्कूल में परीक्षा दी। कोरोना महामारी के कारण विभाग ने पेपर व कॉपी घर ले जाकर लिखने के बाद जमा कराने की छूट दी है। इसके चलते घर ले जाने वाले विद्यार्थियों को कॉपी व पेपर दिए गए। उन्हें शनिवार को जमा कराना होगा। उन्होने बताया कक्षा 9वीं व 10वीं का गणित विषय का पेपर हुआ। जबकि कक्षा 11वीं व 12वीं के भूगोल, फसल उत्पादन, बहीखाता, रसायन का पेपर हुआ। रिवीजन टेस्ट 28 नवंबर तक चलेंगे।
5 तक पोर्टल पर अपलोड करना है रिजल्ट: प्राचार्य आदिल ने बताया 28 नंवबर तक रिविजन टेस्ट चलेगा। इसके बाद मूल्यांकन कर 5 दिसंबर तक विमर्श पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड करना होगा। वहीं इस टेस्ट के नंबर वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट में जुड़ेंगे। इसके चलते विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
30 तक बंद रहेंगे स्कूल
कोरोना महामारी के कारण नर्सरी से 8वीं तक 30 नवंबर तक स्कूल बंद है। वहीं हमारा घर-हमारा विद्यालय के तहत शिक्षक विद्यार्थियों के घर जाकर होमवर्क की जांच कर रहे हैं। विषय संबंधित कठिनाइयां दूर करने के साथ पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें होमवर्क देकर पढ़ाई करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं दिसंबर में स्कूल शुरू होने को लेकर भी चर्चा का दौर जारी है लेकिन शासन से इसको लेकर आदेश नहीं आए हैं। उधर, कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने के चलते 15 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश भी जल्द आने की संभावना है।

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