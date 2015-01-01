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मार्गदर्शन:एनसीईआरटी की पुस्तकों से करें शुरुआत

बड़वानी3 घंटे पहले
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एसबीएन पीजी कॉलेज में प्राचार्य डॉ. आरएन. शुक्ल के मार्गदर्शन में संचालित स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ में पीएससी, यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में विद्यार्थी मार्गदर्शन लेने के लिए पहुंच रहे है। कॅरियर काउंसलर डॉ. मधुसूदन चौबे ने कहा आप अपने अध्ययन की शुरुआत एनसीईआरटी की कक्षा छठी से बारहवीं तक की सभी विषयों इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, विज्ञान आदि से करें। इन परीक्षाओं में सफलता के लिए मजबूत बेस बनाना और विश्लेषण की समझ बढ़ाना जरुरी है। पुस्तकालय विशेषज्ञ कार्यकर्ता प्रीति गुलवानिया ने कहा कि ये पुस्तकें स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध हो जाती हैं। इनके पीडीएफ इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध हैं, जिन्हें डाउनलोड करके आप मोबाइल, लेपटॉप या कम्प्यूटर पर पढ़ सकते हैं। कॅरियर सेल की टीम रोजाना मार्गदर्शन दे रही है। इसका लाभ विद्यार्थी जरुर उठाएं।

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