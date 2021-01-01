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व्यवस्था:मुख्य मार्गों पर लगाए स्टाॅपर, 4 पहिया वाहनों पर रोक

बड़वानी2 घंटे पहले
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  • यातायात पुलिस ने कचहरी रोड, एमजी रोड, झंडा चौक व रणजीत चौक में लगाए स्टाॅपर व फ्लैक्स

शहर के मुख्य मार्गों पर अब चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। यातायात व्यवस्था सुधारने व बार-बार जाम से निपटने के लिए बुधवार को यातायात पुलिस ने स्टाॅपर व फ्लैक्स लगाए हैं। फ्लैक्स पर चार पहिया वाहनों का प्रवेश निषेध है लिखा हुआ है।

पुलिस टीम ने बुधवार को यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कचहरी रोड, एमजी रोड, झंडा चौक व रणजीत चौक में स्टाॅपर रखवाकर फ्लैक्स लगाए। कचहरी रोड, एमजी रोड, कारंजा चौक व झंडा चौक में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं चार पहिया वाहनों के निकलने से स्थिति और बिगड़ जाती है। स्थानीय लोगों के अलावा आसपास गांवों से भी लोग बाजार में खरीदारी करने आते हैं लेकिन शहर के इन मार्गों पर आए दिन जाम की स्थिति बनती है। यातायात टीआई गिरीश कुमार कवरेती ने बताया एमजी रोड, झंडा चौक, रणजीत चौक व कचहरी मार्ग पर यातायात का दबाव अधिक रहता है।

आसपास गांवों से आने वाले लोग कचहरी मार्ग से बाजार में पहुंचते हैं। वहीं एमजी रोड, झंडा चौक व रणजीत में भी लोग खरीदारी करने आते हैं। दुकानों के बाहर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इस कारण लोग दुकानों के बाहर वाहन खड़े कर देते हैं। इसके चलते जाम की स्थिति बनती है। इससे निपटने के लिए स्टापर व फ्लेक्स लगवाए हैं, ताकि यातायात प्रभावित न हो।

मोटी माता पर लगे रोक
यातायात पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया में सुझाव दिए हैं। लोगों के अनुसार जिला मुख्यालय पर आसपास गांवों से भी लोग बस या स्वयं के वाहन से व्यापारिक व व्यक्तिगत कार्यों से आते हैं। एमजी रोड पर आवाजाही के दौरान मोटी माता चौक में ही चार पहिया वाहनों को रोका जाए, ताकि शहर में यातायात प्रभावित न हो। इसके लिए शहर में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाए। यहां अभी स्टाॅपर नहीं लगा है। ऐसे में कोई भी चालक इस मार्ग से शहर में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में वाहन को मोड़ने के लिए जगह न होने पर रिवर्स लौटने में आमजन को ज्यादा परेशानी होगी।

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