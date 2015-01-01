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इंटनरेट सर्च इंजन से सीखा:10वीं के छात्र ने बनाया मैजिक बॉक्स, अल्ट्रावायलेट प्रकाश से खत्म होता है कोरोना वायरस

बड़वानी3 घंटे पहले
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  • रुपए, चाबी, पेन, घड़ी, स्टेपलर सहित घरेलू सामग्री पर वायरस व कीटाणुओं को मारने में कारगर है ये लाइट बॉक्स

10वीं के छात्र केशव पिता आलोक महाजन ने इंटरनेट सर्च इंजन की मदद से कोरोना से बचाव की कोशिश की है। उन्होंने महज 500 से 600 रुपए में मैजिक किलर बॉक्स बनाया है। उन्होंने बताया अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से रुपयों, चाबी, स्टेपलर, घड़ी आदि को कोरोना वायरस व कीटाणुओं को खत्म किया जा सकता है। 5 मिनट तक अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में रहने पर कीटाणु मर जाते हैं। केशव ने बताया आरओ सिस्टम में अल्ट्रा वायलेट ट्यूब देखकर आइडिया मिला। इसके बाद सर्च कर जानकारी जुटाई और बॉक्स, अल्ट्रा वायलेट ट्यूब, टाइमर सर्किट, वोल्टेज इनक्रीजर, बजर, एसएमपीएस से बॉक्स बनाया। भास्कर ने भौतिकी व रसायन के एक्सपर्ट से बॉक्स की जांच कराई। उन्होंने भी माना कि बॉक्स में अल्ट्रावायलेट तकनीक वायरस और बैक्टेरिया को नष्ट करने में कारगर है।

मानव शरीर पर इसका क्या प्रभाव

डॉ. पंडित व डॉ. खरत ने बताया अल्ट्रावायलेट प्रकाश के संपर्क में लगातार लंबे समय तक रहने से कई हानिकारक व घातक प्रभाव हो सकते हैं। शरीर की त्वचा पर काले चकते पड़ना, आंखों की दृष्टि पर विपरीत प्रभाव पड़ना, शरीर के कोमल उतकों पर अत्यंत घातक प्रभाव जल्द होता है। इससे कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है।

यूवी लाइट कीटाणुओं को मारने का सबसे सस्ता व भरोसेमंद
पीजी कॉलेज में रसायन के प्राध्यापक डॉ. प्रमोद पंडित व भौतिकी के प्राध्यापक प्रो. आरएस खरत ने बताया छात्र द्वारा बनाया अल्ट्रा वायलेट (यूवी) लाइट कीटाणुओं को मारने का सबसे सस्ता व भरोसेमंद स्रोत है। केशव ने कोरोना काल में अपने स्तर पर निपटने का एक अत्यंत अभिनव वैज्ञानिक प्रयास किया है। इसके तहत छात्र ने अल्ट्रा वायलेट प्रकाश किरणों के लाइट का उपयोग कर घरेलू स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाया है। इससे छोटे-छोटे घरेलू, कोरोना संक्रमण की आशंका से ग्रस्त सामग्री, सामान जैसे रुपए, पेन, घड़ी, स्टेपलर, रूमाल, चाबियां, कैची आदि को इस उपकरण में एक निश्चित समय तक अल्ट्रा वायलेट प्रकाश में रखकर संक्रमण मुक्त किया जा सकता है।

जानिए क्या है अल्ट्रावायलेट प्रकाश
प्रो. खरत ने बताया अल्ट्रावायलेट तरंगे या प्रकाश अदृश्य प्रकाश है। इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इनकी तरंग लंबाई 10 से 400 नैनोमीटर तक होती है। अल्ट्रा वायलेट एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन है। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूर्य के अधिक संपर्क में आने से इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि यहीं रेडिएशन सन बर्न, स्कीन कैंसर व अन्य बीमारियों का कारण बनती है। सूर्य अल्ट्रावायलेट विकिरण का हमारा प्राकृतिक स्रोत है। साथ ही कृत्रिम स्रोत के रूप में हैलोजन लाइट, हाई इनटेंनसिटी लैंप्स, लेजर, क्यूरिंग लेंथ से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्राप्त की जा सकती है।

ऐसे काम करता है मैजिक किलर
डॉ. पंडित ने बताया कोई वायरस व बैक्टिरिया के संक्रमण से युक्त सामग्री या वस्तु को अल्ट्रा वायलेट प्रकाश स्रोत में एक निश्चित समय तक रखा जाता है, तो यह प्रकाश उस बैक्टिरिया या वायरस के प्रोटीन कोट (खोल) के रासायनिक बंधनों को तोड़ देता है आैर उसके अंदर के जैविक मटेरियल संरचना आरएनए या डीएनए को नष्ट कर देता है। इस तरह वह बैक्टीरिया व वायरस मर जाता है और वह बहुगुणित नहीं हो पाता है। वस्तु या सामग्री संक्रमण रहित हो जाती है।

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