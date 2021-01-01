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दिक्कत होगी दूर:तेलाड़ी नाले पर बन रहा पुल, इसी से गुजरेंगे नर्मदा परिक्रमावासी, किसानों को भी मिलेगा फायदा

बड़वानी5 घंटे पहले
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  • नर्मदा बैकवाटर के कारण 80 हैक्टेयर खेत बन जाते हैं टापू, 5 गांव को राहत

ग्राम कुंडिया में तेलाड़ी नाले पर पुल बनने से 1500 से ज्यादा लोगों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। सरदार सरोवर बांध में पानी रोकने से नर्मदा का बैकवाटर नाले में फैल रहा है। इसके चलते 70 से 80 हैक्टेयर खेत टापू बन जाते थे। पुल बनने से 5 गांव के लोगों को राहत मिलेगी। वहीं किसान भी खेतों में जाकर फसल ले सकेंगे। अन्यथा बैकवाटर के कारण खेतों से फसल भी नहीं निकाल पा रहे थे। पुल का निर्माण हो चुका है। एप्रोच रोड बनना बाकी है। एक महीने में निर्माण कार्य पूरा होने के आसार हैं। नाले में बैकवाटर जमा होने से किसानों को दो साल से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। किसान खेतों से फसल नहीं निकाल पाए। इसके चलते उपज खेतों में ही खराब हो गई। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के एसडीओ आरएन जम्होरिया ने बताया ग्राम कुंडिया की आबादी 500 है। नाले पर 70 से 80 हैक्टेयर कृषि भूमि टापू बन जाती थी। किसान खेतों में आवाजाही नहीं कर पाते थे। तेलाड़ी नाले पर दो साल से पुल का निर्माण जारी है। इसकी लागत 7.75 करोड़ रुपए है। वर्ष 2019 में निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन बैकवाटर जमा होने से 2019 और 2020 में 5-5 महीने काम बंद रहा। इसके चलते निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका। जबकि डेढ़ साल में निर्माण कार्य पूरा होना था।

इसलिए हुई देरी
कोरोना के कारण कुछ समय काम बंद रहा। अब एप्रोच रोड व पुल पर फिनिशिंग वर्क होना बाकी है। मार्च तक काम पूरा होने के आसार हैं। पिपरी में 4 करोड़ की लागत से पुल बन चुका है। नर्मदा घाटी का बैकवाटर लेवल 138.68 मी. होने से पुल की ऊंचाई 142 मी. और लंबाई 125 मी. है, ताकि बैकवाटर जमा होने पर लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।

नर्मदा यात्रा का पुराना मार्ग
यह मार्ग पुराना नर्मदा परिक्रमा मार्ग है। बैकवाटर में नर्मदा परिक्रमा मार्ग डूब चुके हैं। नमामि नर्मदे यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने परिक्रमा मार्ग पर पुल-पुलिया बनवाने की घोषणा की थी, जो अब भी अधूरी है। पुल बनने से परिक्रमावासी यात्रा कर सकेंगे।

16 किमी का लगता है फेरा
कुंडिया निवासी किसान किरण पाटीदार ने बताया बैक वाटर जमा होने पर करी, तलून, बगूद होकर 16 किमी का चक्कर लगाकर देहदला स्थित खेत जाना पड़ता था। जबकि खेत तक जाने का सीधा रास्ता एक किमी का है।

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